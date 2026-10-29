Быть или не быть империей – это очень русский выбор

Фильм «Рождение империи» – конечно, про петровскую эпоху, конечно же, про Петра Первого, но я его смотрел совершенно иначе. Для меня это не совсем исторический фильм – не в том, конечно, смысле, что он не историчен, что там как-то перепутаны факты, нет вовсе. С этим все отлично.

Я про другое. Для меня это фильм про политический выбор и про вызовы, которые вечно стоят перед русским государством, да и вообще перед государством, которое хочет жить свободно, независимо, которое хочет из себя что-то представлять по-настоящему, всерьез.

Это про выбор – быть империей или не быть вообще. Кстати, очень русский выбор, потому что Россия может существовать только как империя, неважно, как она называется, СССР или Российская империя, или вот сегодня – Российская Федерация.

Это фильм про выбор, как быть – воевать, чтобы выбить себе место в мире, чтобы занять место на мировых торговых путях, чтобы начать играть особую роль на огромных пространствах Евразии, или не воевать. Но тогда остаться на обочине истории навсегда и раствориться в иных народах.

Это фильм про выбор – выходить к морю, а это значит в итоге строить флот (такой, кстати, национальный проект петровской эпохи) и становиться морской державой, глобальным игроком, или не выходить.

Даже битва под Полтавой – это, в общем, не просто один из эпизодов Северной войны, это снова создает определенные отсылки к тому, что будет происходить с Россией позже, в XIX веке, к тому, что происходит с Россией сейчас. И противостояние с одной из сильнейших держав тогдашнего глобального Запада, и предательство малороссийского союзника – гетмана Мазепы. Все очень похоже. Понятно, что фильм вообще снимали не про это, люди делали исторический блокбастер. Просто я, как политический обозреватель, автор книги по истории Большой игры, смотрю на фильм, наверное, немного со своих позиций. Но я почему-то убежден, что даже человек, не сильно погруженный в историю, посмотрев фильм, исторических аллюзий найдет десятки.

Например, что делать после страшного поражения. Вот что – продолжать воевать, реформировать армию, менять тактику ведения боевых действий, менять стратегию, вводить новые виды вооружений, иначе использовать старые или принять все как есть, принять поражение и сдаться?

Но это что, только выбор Петра? Едва ли не каждый русский государь в истории нашей страны стоял перед таким выбором. Одним словом, я очень рекомендую фильм посмотреть не только потому, что там много аллюзий, а просто потому, что фильм очень хорошо снят, очень хорошо сделан. Батальные сцены, отлично подобранные костюмы, то есть это все не опереточно-бутафорское, нет, действительно невероятно круто сделано.

Самое, наверное, важное в этом фильме – то, что рождение империи не является лишь волей и решением одного человека, царя, императора. Рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ, от обычных солдат, которые штурмуют вражеские крепости, до тех, кто строит на Урале оружейные заводы, от работяг, которые осваивают корабельное дело, до высших сановников государства, которые, может, и не понимают толком до конца, что такое там царь задумал, но следуют за волей царя и в сегодняшних своих действиях видят контуры будущего величия еще не родившегося государства.

Одним словом, сходите в кино, посмотрите, очень рекомендую.

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