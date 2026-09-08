В 2026 году мы впервые отмечаем на официальном уровне День языков народов России – повод, чтобы дать оценку процессам языкового развития и этноразнообразия нашей необъятной страны. К слову, дата 8 сентября выбрана неслучайно, это день рождения дагестанского, аварского поэта Расула Гамзатова. Гамзатов при этом принадлежит и русской культуре, он творил свои выдающиеся произведения также и на русском, это наше общее великое культурное достояние.

Говоря о сохранении языков и литератур коренных народов России, важно отметить принципиальную вещь. Именно Россия – сначала в рамках Московского государства, затем в период империи и в советское время – обеспечила мирное существование десяткам и сотням народов, этносов и даже отдельных племен. На этом базисе, с помощью русских ученых, языковедов, антропологов, культурологов, писателей и просветителей, многие народы не просто не утеряли письменность и культуру, но зачастую развили ее вообще с нуля.

Коренные народы России получили собственные алфавиты, возможность издавать книги, газеты и журналы на родном языке, учить его в школах и использовать в делопроизводстве. Это небывалое культурно-цивилизационное достижение России и государствообразующего русского народа. Мы это принимаем за данность, но мировая история, и в частности политика Запада как в подконтрольных колониях, так и по отношению к «нестандартным» языкам в метрополии, показывает, что могут быть и другие, гораздо более мрачные, векторы развития.

Характерный пример – Франция, где столетиями подавлялись региональные языки. Детям в Лангедоке, Бретани, на Корсике и в пиренейских провинциях прямо запрещали говорить на родном языке, подгоняя всех под стандарт французского. К 2025 году французские власти вынуждены были констатировать, что под угрозой полного уничтожения находится порядка 70 региональных языков и наречий.

В Великобритании за почти тысячелетнюю языковую экспансию английского древние, еще кельтские, языки оказались почти вытесненными. Лишь в последние десятилетия предпринимаются шаги по их возрождению. В Германии почти вся восточная половина страны, прилегающая к Одеру, была историческим местом расселения полабских славян – лужицких сербов и более мелких славянских народов. За столетия ассимиляции славянский субстрат практически полностью уничтожен. Аналогичную политику подавления и ассимиляции проводила и Польша – как в отношении языка немецкого меньшинства, так и не признавая за другими славянскими этносами на территории страны права на образование на национальных языках. Про современную политику языкового этноцида в отношении русских в Прибалтике даже упоминать не стоит, там проводится настоящая апартеидная дискриминация по языковому и национальному признаку почти 40% собственного населения, говорящего на русском языке.

Именно поэтому мы должны ценить и беречь накопленное за века доверие и взаимопомощь между народами России, которое выражается в том числе и в вопросах языковой политики. И тут важно вспомнить о том, что День языков народов России был учрежден по решению президента Путина, который подчеркивает необходимость сохранения единства и дружбы между всеми коренными народами России, вместе с русскими, строившими страну. В принципе, уже очевидно, что политика Запада по подрыву мощи и суверенитета нашей страны основывается как раз на попытках расколоть и подорвать это единство.

Помня об этом, также следует понимать, что цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний. Никакой научно-технический прогресс, развитие культуры и образования малых народов были бы невозможны, если бы русский народ и русский язык не создавали единую матрицу общения и передачи информации.

В этом отношении сейчас в России сделаны правильные выводы из прежней нацполитики, когда зачастую наблюдался перекос в сторону во многом навязанной Западом и леволибералами «многонационалии». В рамках этой концепции государствообразующий народ и его язык как бы отодвигались куда-то в тень, правили бал этнофестивали малых, причем зачастую еще и некоренных, народов России. Теперь государство четко артикулировало: русский язык является базовой основой, на которой только и возможно гармоничное развитие языков и культур других народов России. Подобный подход более органичен, да и просто логичен, учитывая вклад в строительство, защиту и прогресс России русского и других народов нашей страны.