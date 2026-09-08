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Reuters: США захотели получить доступ к золоту и минералам Венесуэлы
Американские власти намерены получить доступ к венесуэльским запасам нефти, золота и других критически важных минералов для обеспечения национальной безопасности, пишет агентство Reuters.
По информации Reuters, Вашингтон рассматривает возможности для расширения американского присутствия в добывающей отрасли латиноамериканской страны, передает РИА «Новости». В частности, обсуждается потенциальный президентский указ, который будет касаться критически важных минералов.
«Администрация Трампа стремится получить более широкий доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото», – говорится в сообщении агентства.
Американские власти уже проводят встречи с представителями бизнеса, обсуждая их интерес к инвестициям. Венесуэла обладает значительными запасами нефти, а также золота и других ресурсов, что дает администрации Дональда Трампа шанс связать доступ к ним с вопросами национальной безопасности и экономики.
Однако большая часть венесуэльских ископаемых расположена в труднодоступных районах и слабо разведана. На правительственной карте 2021 года, опирающейся на данные 2009 года, отмечены залежи меди, никеля, колтана, урана и вольфрама без указания их объемов. При этом значительных запасов редкоземельных металлов в стране, вероятно, нет.
Ранее власти Венесуэлы обвинили США в попытках захватить контроль над местной нефтью и минеральными ресурсами.
Позже Вашингтон и Каракас обсудили возможность передачи американской стороне нескольких нефтяных месторождений в аренду на сто лет.
Весной в Соединенные Штаты поступила партия венесуэльского золота стоимостью около 100 млн долларов для промышленной переработки.