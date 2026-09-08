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    Одиночество – это катастрофа

    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    8 сентября 2026, 08:46 Мнение

    Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Согласно недавнему опросу ВЦИОМ самым важным для молодежи оказалось «достижение материального благополучия, финансовой независимости».
    Также важны для молодых забота о своем здоровье и построение карьеры.
    А вот создание семьи заняло лишь седьмое место.

    Такая расстановка жизненный приоритетов у нашего молодого поколения – тревожный признак. Мы движемся к миру (а, в какой-то мере, уже в нем), населенному одинокими стареющими людьми. Которые так и не создали семью, не воспитали детей, всю жизнь трудились над приобретением достатка, который унаследует кто-то другой – другие люди, и, если так будет продолжаться и дальше, другие народы.

    Эти одинокие люди будут несчастны – не будет слишком большим забеганием вперед сказать, что они уже несчастны. Доверие, близость, уверенность, что тебя ждут дома, что есть люди, для которых ты важен – это то, что нельзя заменить все новыми гаджетами или путешествиями. Причем это несчастье не только на уровне отдельных людей – это катастрофа для общества в целом.

    Человек, у которого нет близких, о которых он бы считал необходимым заботиться, не очень хорошо мотивирован быть хорошим гражданином (преступность выше среди одиноких), да и хорошим работником.

    Кажется, желание сделать карьеру и стать богатым само по себе может побудить человека к усердной учебе и работе.

    Но это не совсем так. Одно дело, когда ты должен кормить семью, давать образование детям, заботиться о том, чтобы близкие были сыты, одеты и вылечены. Другое – когда ты можешь выйти из гонки в любой момент и сделаться «дауншифтером». Мол, с голоду я и так не помру, а упорно трудиться – надоело.

    В конце концов, чтобы заработать себе на компьютер с играми и выходом интернет, никаких чудес трудолюбия и изобретательности не надо.

    Один из сильнейших мотивов, побуждающих человека к тому, чтобы вставать с дивана – забота о тех, кого он любит. Уберите этот мотив – и качество работников неизбежно поползет вниз.

    Можно вспомнить, например, что бедственное положение жителей чернокожих гетто в крупных городах США связано не столько с расизмом (недавние чернокожие иммигранты из Африки отлично устраиваются), сколько с глубоким кризисом семьи, когда у множества молодых людей нет близких, за благополучие которых они бы чувствовали ответственность.

    Как возникла такая ситуация, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи?

    Специалисты указывают на несколько причин.

    Это инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в ом числе ответственность за создание семьи.

    С другой стороны – СМИ, реклама, сериалы и книги предлагают в качестве желательного, и даже нормативного образа жизни «достигаторство», заботу о карьере, деньгах, здоровье – при этом без стабильных, и уже тем более, семейных, отношений с другим полом.

    Свою роль играет и страх молодых людей не потянуть семью экономически, поскольку тот же культ успеха формирует завышенные ожидания.

    Еще одна важная причина – геополитическая напряженность и страх перед будущим, который приводит к сокращению «горизонта планирования» и желанию подождать с созданием семьи до более спокойного и предсказуемого времени.

    Есть и странный феномен популярной антисемейной пропаганды. Интернет полон блогеров, которые, нарядившись в халаты «психологов», внушают юношам и девушкам страх и недоверие по отношению к друг другу. Мол, цель женщины в отношениях – эксплуатировать мужчину, а потом развестись, оставив его с пустым кошельком и разбитым сердцем. А мужчина, с другой стороны, это всегда «абьюзер», с которым ни в коем случае нельзя расписываться – и уже точно нельзя рожать от него детей.

    Я говорю о странности такой пропаганды, потому что она, похожа, финансируется самими ее потребителями – люди во множестве подписываются на такие каналы, и даже платят таким «психологам» за то, что те учат их уму-разуму. Почему-то у них есть потребность, чтобы кто-то авторитетный подтвердил их горькие подозрения относительно брака и жизни вообще.

    Что могло бы повлиять на эту ситуацию?

    Конечно, она нуждается в подробном и тщательном анализе со стороны специалистов – социологов, психологов, демографов. Но пока хочется обратить внимание на очевидное: рынок решает не все, и ситуацию нельзя оставлять на самотек.

    Цель рекламы – побудить людей к потреблению, и она постоянно создает впечатление, что счастье можно купить за деньги – потому что, оно, якобы, и состоит в потреблении товаров и услуг. А некоторые чудовищно вредоносные вещи могут быть очень успешными коммерчески. Увы, но коммерческая стихия несет нас туда же, куда и условный Сорос – к несчастью, на уровне отдельных людей и к вымиранию на уровне народа.

    Формирование здоровых представлений о том, что делает жизнь человека достойной и счастливой, требует продуманной политики со стороны государства – какие-то тенденции в массовой культуре (например, в сериалах) следует поддерживать, а какие-то – совсем наоборот. Экран, так или иначе, предлагает людям примеры для подражания, и совсем не все равно, какие это будут примеры.

    Иногда в таких случаях говорят, что «нравственность нельзя навязать». Навязать нельзя – но можно повлиять на то, что в обществе считается нормой. Сейчас «норма», сформированная массовой культурой – это одинокие достигаторы, которые живут в нестабильных и, чаще всего, бездетных отношениях.

    Именно это подается как личных успех – хотя это тяжелый личный крах.

    Людям нужны другие примеры – людей, которые преданы друг другу больше, чем «успеху» и деньгам. И мы должны подумать над тем, как развернуть нашу культуру именно в этом направлении – если хотим, чтобы у нее было будущее. 

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