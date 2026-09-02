Почему в России полюбили греческого святого

СМИ и блогеры – одни с радостью, другие с непониманием – сообщают об огромных очередях к деснице святителя Спиридона Тримифунтского, которые собирались во всех городах, куда ее привозят. Люди готовы были провести полтора-два часа в очереди, только чтобы прикоснуться к святыне.

Это очень важное событие – может быть, даже более важное, чем все, что происходит в политической сфере. И нам стоит постараться понять, что оно означает.

Кто такой был святитель Спиридон? Это был человек из простой бедной семьи, который жил на Кипре в III-IV веках. Он трудился пастухом, как и многие другие простые и незаметные люди. Но было то, что его выделяло – он, из любви к Богу, прилагал все усилия, чтобы помогать людям: беднякам и странникам. Бог вознаградил его даром чудотворения, а сограждане из уважения к его добродетели избрали его епископом.

Заняв епископскую кафедру, святитель Спиридон жил очень скромно, продолжал трудиться своими руками и стал известен своей добротой и заботой о людях. Почитание этого святого распространилось по всему православному миру, а особенно его полюбили на Руси.

Почему греческий епископ стал так близок русским людям?

Чтобы понять это, нам понадобится вспомнить несколько важных истин православной веры. Мы верим, что христиане через искупительное служение Христа приняты в Божию семью. Как говорит святой апостол Павел: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).

Эта Божия семья – Церковь Христова – охватывает все народы. Греческие, грузинские, сербские, американские, немецкие, кельтские и какие угодно еще святые – наши небесные родные. Все мы – сограждане по нашему небесному Отечеству, горнему Иерусалиму. В мире, терзаемом разделениями и враждой, Церковь служит знамением единства человеческого рода, падшего в Адаме и искупленного во Христе.

Христиане, которые, как святитель Спиридон, являют действенную любовь к Богу и людям, живут в этом мире как посланники небесного Царства. Они живут на земле как граждане рая.

Однако Церковь преодолевает не только национальные и государственные границы – она пересекает и границу между жизнью и смертью. Святитель Спиридон (как и другие святые) – не просто добрый и хороший человек, который жил когда-то очень давно и очень далеко. Он не просто образец того, как нам следует поступать, и не просто вдохновляющий пример.

Святые живы у Бога – причем в высшей степени активно, действенно живы. Их любовь не угасла, когда они умерли; напротив, когда их души взошли ко Христу, она только расцвела.

Как в хорошей семье старшие дети по воле отца заботятся о младших, так и в Церкви святые, уже отошедшие ко Христу, по Его воле заботятся о нас.

Доброта и милосердная забота святителя Спиридона, которая при его земной жизни простиралась только на тех, кто мог встретить его лично, теперь охватывает всех нас.

Люди приходят к святителю по разным причинам: кто-то просто хочет выразить свою любовь и почтение, кто-то ищет помощи. Святитель принимает всех.

В Церкви сложились разные формы благочестивого почитания святых – в том числе почитание их телесных останков, мощей. Мы верим не просто в бессмертие души, но и в воскресение мертвых. Тело человека призвано стать (а для святых уже стало) вместилищем божественной благодати.

Наступит день, когда Бог восстановит тела святых во всей их целостности – и их мощи напоминают нам не о смерти, а о грядущем Воскресении.

Само прибытие мощей святителя в нашу страну – очень важное и утешительное событие на фоне напряженности, которая существует между Московским и Константинопольским патриархатами из-за властолюбия патриарха Варфоломея.

Одной из постоянных опасностей для православных (да и не только православных) христиан является национализация и политизация религии – когда видение Церкви как небесного града, куда входят святые из всех народов, затуманивается, и на первое место выходит этническая идентичность – мол, есть греческие церкви, и они держат сторону Константинополя, есть славянские, и они тяготеют к Москве.

Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

Как сказал отец Евангел Кутрас, клирик храма святителя Спиридона (о. Корфу, Греция), «мне радостно видеть, что между Греческой и Русской православными церквями существует связь любви во Христе, которая объединяет два наших народа».

И эта связь не может быть разрушена – Россия восприняла христианство от Восточной Римской империи. Греческие святые – это наши общие отцы. Преподобный Максим Грек стал особо почитаем и любим в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где поныне почивают его мощи. Святитель Спиридон, святитель Николай Чудотворец, великомученик Георгий Победоносец – все они давно стали своими для русского православного сердца. Их почитание не знает национальных границ, потому что Церковь едина во Христе.

Святитель Спиридон не менее важен для нас, чем, скажем, святой князь Дмитрий Донской. Общемосковский крестный ход с частицей его недавно обретенных мощей пройдет во главе с патриархом Кириллом 6 сентября. Так символически встретятся два святых – греческий и русский, и оба они – наши.