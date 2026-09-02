Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
Главу фонда «Дом с маяком» доставили на допрос
Главу фонда «Дом с маяком» Мониаву доставили в СК по делу о фейках об армии
Главу фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву доставили в СК на допрос по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву доставили в Следственный комитет для допроса, передает РИА «Новости». Поводом стало дело о распространении фейков о Вооруженных силах России.
«Находится в СК, пока не допрашивали», – рассказал адвокат Михаил Бирюков. Он уточнил, что официального задержания его подзащитной не производилось.
Защитник также отметил, что утром в среду в доме Мониавы прошли обыски в рамках расследования. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа следствие завершило расследование уголовного дела о фейках про российскую армию в отношении блогера Ильи Ремесло.
В апреле суд приговорил настоятеля буддистского центра Илью Васильева к шести годам колонии за аналогичное преступление.