Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство

Теневой флот Запада стали выслеживать в Мировом океане

Tекст: Андрей Резчиков

В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходивших с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. В них было задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БПЛА) и более 13 тыс. военнослужащих.

В рамках поездки на Сахалин глава государства также поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг». На борту флагмана президент сменил гражданский деловой костюм на морскую форму и заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – отметил Путин.

В частности, президент рассказал о позиции Японии, которая «под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции». Глава государства отметил, что Россия не угрожает Японии. «У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов», – сказал президент, подчеркнув незыблемость итогов Второй Мировой войны, закрепленных в международных документах.

Путин добавил, что напряженность растет и в Арктике, вокруг использования Севморпути, «хотя Россия всегда – именно всегда – выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути».

Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по захвату российских судов. «Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение Международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирным путем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», – сказал Путин.

По его словам, если это на практике начнет реализовываться, «мы вынуждены будем отвечать зеркально». «И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – подчеркнул глава государства.

Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным,

с 24 апреля по 6 августа этого года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них 379 – под флагами недружественных стран.

«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.

Формула борьбы с пиратством

Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, заявление президента о борьбе с пиратством было сделано на Сахалине, «в 10 тысячах километров от Ла-Манша, где британцы тормозили наш танкер, и от Средиземного моря, откуда французы уводили Deyna». «Право выбирать акваторию Москва оставила себе – и продемонстрировала это самим выбором трибуны», – пишет Коц.

Он особо отметил, что комфлота подтвердил готовность к зеркальному ответу. «То есть решение принято не сегодня и не под влиянием момента. Команда пошла еще в июле, в День флота, когда Путин потребовал от командующих защищать торговое судоходство «аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами». Тогда это прозвучало как формула. Сегодня выяснилось, что за формулой стояла подготовка», – считает военкор.

По его мнению, «пока в Брюсселе дописывали механизм, разрешающий распродавать снятое с задержанных судов, здесь считали корпуса, проходящие мимо русских берегов». «Самое весомое здесь – "межведомственное взаимодействие". За канцелярским оборотом стоит

собранная воедино машина: корабли флота, погранслужба, досмотровые партии и юридическое оформление задержания, способное выдержать судебное разбирательство.

Такие схемы не рождаются за сутки, их согласовывают месяцами и проверяют на учениях – тех самых, что идут с 4 августа в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана», – пояснил Коц.

С тем, что ситуация вокруг гражданских судов действительно вышла на принципиально новый уровень, согласен политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин. «Если раньше задержания наших торговых судов в европейских портах носили, скажем так, "технический" характер – временные простои, финансовые издержки, но суда в итоге отпускали, а грузы не изымались, то теперь Запад перешел к откровенной конфискации. Это уже не просто санкционное давление, а прямой морской разбой, легализованный внутренними законами ЕС», – считает Данилин.

Эксперт напомнил о принятом в июне решении ЕС, которое предоставило Вооруженным силам стран-членов право на абордаж судов, подозреваемых в транспортировке российских энергоносителей.

«Это означает, что любой наш танкер или сухогруз в международных водах может быть остановлен, досмотрен и захвачен силой – без каких-либо оснований в международном морском праве. А 24 июля вступил в силу 21-й пакет санкций, который уже прямо закрепляет юридическую базу для конфискации грузов. Теперь власти ЕС могут не только задерживать суда, но и изымать, хранить, продавать российское сырье. Это называется "пиратство" на любом языке мира, и наша квалификация этих действий именно такова – разбой и грабеж под прикрытием бюрократических норм», – пояснил спикер.

Данилин обратил внимание на ситуацию с так называемым теневым флотом. По его словам, западные страны сами активно используют суда под флагами третьих стран для перевозки грузов в своих интересах, но теперь пытаются навесить этот ярлык на Россию, называя ее обычные коммерческие суда «теневыми».

«Поэтому ответ России, заявленный президентом, будет зеркальным, а возможно, даже асимметричным.

Что это значит? Мы не обязаны отвечать именно там, где происходят захваты. Мы будем действовать там, где посчитаем нужным и целесообразным – в любой акватории Мирового океана, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота, на Балтике, где угодно. Если они конфискуют наши грузы, мы будем делать то же самое с их судами и имуществом», – пояснил эксперт.

При этом Данилин подчеркивает, что цель России – не эскалация ради эскалации, а принуждение Запада к соблюдению международного права. «Если они считают возможным применять силу против мирных коммерческих судов, то пусть готовятся к тому, что мы применим те же инструменты – и, возможно, даже более эффективно, потому что у нас есть опыт и ресурсы для асимметричных ответов в любой точке земного шара. Я советую внимательно следить за развитием событий: слова президента – это программа действий, которая уже начала реализовываться», – сказал политолог.

Тихоокеанский флот заряжен

При этом, как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. «США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил он.

На этом фоне, по словам эксперта, роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. «Это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов "Борей" и "Борей-А", а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал Дандыкин.

Он отметил, что возможности флота за последние годы существенно выросли, и процесс его укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат "Маршал Шапошников", строятся новые, в том числе малые ракетные с "Калибрами". В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил эксперт.

В этой связи Дандыкин обратил внимание на слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на действия ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

Южные Курилы – русская земля

Своими словами с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» Путин дал понять, что вопрос Курильских островов закрыт. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, расценивает заявление президента как предупреждение глобального масштаба. «Тем, кто планирует агрессивные действия, следует включить инстинкт самосохранения и не надеяться на безнаказанность. Наш ответ будет не просто зеркальным – он может стать последним для тех, кто решится переступить черту», – считает Колесник.

Говоря о росте конфликтного потенциала в АТР, депутат отметил усиление военного присутствия США и их союзников в регионе. «Мы видим постоянное маневрирование американских кораблей у берегов Китая и Северной Кореи – нашего союзника. Япония, в свою очередь, стремится добиться расширения военных возможностей», – отметил он.

По словам собеседника, у интереса японцев к Курильским островам, помимо политического, есть военное и экономическое измерения. «Это не просто спор о двух островах. Если бы они перешли под контроль Токио, Охотское море перестало бы быть внутренним морем России. Наши подводные лодки, выходящие на боевое патрулирование, сразу попали бы под обнаружение сил НАТО, а значит, потеряли бы фактор скрытности – а именно эти лодки являются нашим орудием сдерживания. Кроме того, изменилась бы исключительная экономическая зона, потерялись бы колоссальные биоресурсы, а на островах немедленно появились бы военные базы – скорее всего, американские», – пояснил эксперт.

Кроме того, Колесник призвал учитывать накаляющуюся обстановку вокруг Тайваня и попытки Запада стравить между собой страны региона. «Принцип "разделяй и властвуй" никуда не делся. Противники пытаются создать вокруг России и ее союзников огневое кольцо, используя для этого и Японию, и другие государства. Это очень опасный геополитический коктейль. Именно поэтому президент, как Верховный Главнокомандующий, уделяет этому направлению столь пристальное внимание. Его слова – констатация реальных угроз. И Россия даст этому адекватный ответ. Командование ТОФ получило прямой приказ», – подчеркнул депутат.

Россия ответит в любой точке Мирового океана

У России есть возможности для ответа в любой точке, где будут затронуты ее интересы. «Вся акватория Мирового океана, особенно районы интенсивного судоходства, является взаимно уязвимой. Там проходят основные торговые маршруты, суда движутся по установленным коридорам, и любое отклонение или агрессивное действие легко отслеживается», – отметил Колесник.

Зеркальный ответ, пояснил депутат, может означать, «что мы будем делать то же самое с судами недружественных стран – задерживать, досматривать, а в случае необходимости – принимать меры, вплоть до силовых, если они попытаются нарушить наши права». «При этом речь идет не только о Тихом океане. Это касается и Балтики, и вообще любой точки, где будут посягать на наши гражданские суда – контейнеровозы, танкеры, сухогрузы», – пояснил депутат.

В качестве примера возможных последствий такой политики собеседник привел ситуацию вокруг Черного моря. «Порты Одессы и вся логистическая цепочка на Черном море фактически перестали функционировать после того, как выяснилось, что под видом зерновых сделок туда поставлялось оружие для ВСУ. Это наглядная иллюстрация того, как мы можем ответить на попытки использовать морские коммуникации против нас. Поэтому я бы посоветовал недружественным странам задуматься: отсутствие слуха может очень серьезно повредить их здоровью – в переносном и прямом смысле», – заключил эксперт.