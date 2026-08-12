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Минсельхоз решил подготовить новые маршруты для экспорта российского зерна
Минсельхоз заявил о создании штаба для координации экспорта сельхозпродукции
Власти планируют перенаправить грузовые потоки зерновой и масложировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты, сообщили в Минсельхозе.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание, посвященное реализации зерна и созданию альтернативных логистических маршрутов для экспорта, сообщает пресс-служба ведомства. В обсуждении приняли участие представители региональных органов управления АПК, экспортеры и транспортные компании.
Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Им предстоит определить объемы закупок, в первую очередь зерна, и сформировать конкретные маршруты вывоза. Эта работа начнется с Ростовской области, где уже завершена уборка ранних зерновых.
Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направления поставок будут определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок.
В числе рассматриваемых направлений – порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Минсельхоз совместно с другими ведомствами и участниками рынка намерен определить наиболее эффективные варианты доставки для каждого региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Министерство сельского хозяйства анонсировало поиск альтернативных маршрутов сельскохозяйственных грузопотоков.
На днях ведомство отчиталось о сборе более 72 млн тонн зерна российскими аграриями.
До этого глава Минсельхоза Оксана Лут подтвердила готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров.