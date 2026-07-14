Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.0 комментариев
Минсельхоз: Ситуация в Азовском море не повлияет на снабжение продовольствием
Обстановка в акватории Азовского моря не скажется на обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания и экспортном потенциале, сообщил Минсельхоз.
Текущие события не представляют угрозы для продовольственной безопасности страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Специалисты министерства подчеркнули, что Россия обладает значительными мощностями для перевалки сельскохозяйственных грузов в различных регионах.
При возникновении необходимости логистика поставок будет оперативно переориентирована. В настоящий момент представители министерства совместно с другими ведомствами и бизнесом активно прорабатывают альтернативные маршруты грузопотоков.
Ранее Министерство транспорта усилило меры безопасности для сохранения стабильных морских перевозок в Азовском море.
До этого заместитель главы МИД Михаил Галузин обвинил киевский режим в ударах беспилотниками по гражданским судам в этой акватории.