Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, передает РИА «Новости».

Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце и была приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Во время мероприятия обсуждалась финансовая нагрузка на субъекты страны. Президент отреагировал на идею партии власти об изменении графика выплат.

«Единая Россия» вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», – сказал Путин.

В завершение глава государства поручил сенаторам и депутатам оперативно проработать данный вопрос для скорейшей реализации инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей на социальные нужды граждан.

Ранее правительство России списало две трети кредитных долгов 16 субъектам страны на общую сумму 31 млрд рублей.