В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности Перейти в раздел

Россия строит умный суверенитет В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности Перейти в раздел

Как бороться с атаками дронов Hornet В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности Перейти в раздел

Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет – русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Выборы в Армении: Пашинян устоит? В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

В Евросоюз хотят принять еще 13 стран Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины. Перейти в раздел