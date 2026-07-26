Путин передал МВД право утверждать профессии для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Теперь Министерство внутренних дел вместо Минтруда будет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Речь идет о работниках, которые претендуют на упрощенное получение вида на жительство.

Также силовое ведомство займется списками специальностей для трудоустройства мигрантов вне установленных региональных квот. Кроме того, МВД по согласованию с Министерством труда сможет расширять географию работы таких граждан.

Временно пребывающие в стране иностранцы и лица без гражданства смогут трудиться вне субъекта, где им изначально выдали разрешительные документы. При одобрении подобных перемещений ведомства будут обязательно учитывать экономические связи между регионами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

В июне депутаты приняли данный документ в первом чтении.

В начале июля нижняя палата парламента одобрила правительственную инициативу в окончательном третьем чтении.