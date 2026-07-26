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Путин передал МВД право утверждать профессии для мигрантов
Президент России Владимир Путин утвердил документ, позволяющий ведомству внутренних дел определять специальности для упрощенного получения вида на жительство иностранными работниками.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Теперь Министерство внутренних дел вместо Минтруда будет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Речь идет о работниках, которые претендуют на упрощенное получение вида на жительство.
Также силовое ведомство займется списками специальностей для трудоустройства мигрантов вне установленных региональных квот. Кроме того, МВД по согласованию с Министерством труда сможет расширять географию работы таких граждан.
Временно пребывающие в стране иностранцы и лица без гражданства смогут трудиться вне субъекта, где им изначально выдали разрешительные документы. При одобрении подобных перемещений ведомства будут обязательно учитывать экономические связи между регионами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче МВД полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.
В июне депутаты приняли данный документ в первом чтении.
В начале июля нижняя палата парламента одобрила правительственную инициативу в окончательном третьем чтении.