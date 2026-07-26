Путин заявил о важности сферы «москитного флота»

Tекст: Ольга Иванова

Во время празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге российский лидер пообщался с военными моряками, передает РИА «Новости». Один из военнослужащих поинтересовался перспективами развития отечественных военно-морских сил. Моряк спросил, действительно ли в будущем небольшие катера полностью заменят крупные надводные корабли.

Отвечая на заданный вопрос, глава государства подчеркнул несомненную значимость данного направления, однако указал на субъективность радикальных оценок. «Так говорят те, кто работает в сфере «москитного флота», зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере», – заявил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил дилемму между строительством больших кораблей и созданием безэкипажных катеров.

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