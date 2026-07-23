Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота приоритетом развития ВМФ

Патрушев: Модернизация подводного флота стала главной задачей развития ВМФ

Tекст: Вера Басилая

Патрушев во время рабочей поездки на Камчатку, где он посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске заявил, что модернизация атомного подводного флота является важнейшей задачей для развития Военно-Морского Флота России, передает РИА «Новости».

В ходе визита председатель Морской коллегии ознакомился с вопросами поддержания боевых возможностей ТОФ, направленных на защиту национальных интересов и снижение угроз безопасности. Он также поздравил личный состав базы с наступающим Днем Военно-Морского Флота России. Патрушев отметил, что отечественный ВМФ прошел через суровые испытания, доказав статус России как великой морской державы.

«Дальние походы, учения и дежурства в ключевых районах Мирового океана повышают боеготовность и укрепляют боевой дух личного состава, благодаря чему российские морские границы остаются неприкосновенными, а корабли под Андреевским флагом с честью выполняют поставленные задачи», – сказал Патрушев.

Помощник главы государства добавил, что приоритетом государственной политики остается поддержание боевых возможностей флота и производство новейшего вооружения. Он напомнил о масштабных задачах по совершенствованию ВМФ, поставленных президентом Владимиром Путиным, подчеркнув важность сохранения атомного подводного флота как основы морских стратегических сил. В завершение визита Патрушев вручил награды ряду офицеров-подводников.

Ранее Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил России.

В июне текущего года на верфи «Севмаш» состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

Годом ранее президент Владимир Путин подчеркнул ключевую роль подводного флота в поддержании мировой стратегической стабильности.