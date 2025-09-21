Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.
«В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.
Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.
«Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.
Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.