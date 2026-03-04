Спутниковые фото последствий ударов Ирана по военным базам США

Иран нанес новые ракетные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сообщается о взрывах в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, а также Кувейте. По данным Reuters, атаке подвергся и аэропорт иракского Эрбиля (фото: IRNA/ТАСС)

Так, Иран нанес удар по американской авиабазе «Али-Салем» в Кувейте. В данной атаке Тегеран также поразил корабли противника в Индийском океане. Всего республика запустила 15 крылатых ракет (фото: IRNA/ТАСС)

В результате иранских ударов были повреждены или разрушены по меньшей мере шесть сооружений, прилегающих к инфраструктуре спутниковой связи. Спутниковые снимки показали серьезные повреждение еще двух зданий рядом со спутниковым оборудованием (фото: IRNA/ТАСС)

Кроме того, Тегерану удалось поразить и бункеры морской пехоты, также располагавшиеся на базе «Али-Салем» (фото: IRNA/ТАСС)

Также в Кувейте на базе Кэмп-Арифджан к утру воскресенья были повреждены или разрушены как минимум три обтекателя антенн радиолокационной станции (фото: IRNA/ТАСС)

В Катаре на авиабазе Аль-Удейд в воскресенье Иран поразил объект, окруженный спутниковыми тарелками, также были повреждены некоторые тарелки. Аль-Удейд является крупнейшей военной базой США на Ближнем Востоке. Она вмещает тысячи военнослужащих на территории шириной почти в 10 километров и служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM) (фото: IRNA/ТАСС)

В ОАЭ удары Ирана повредили ряд строений на авиабазе недалеко от Аль-Рувайса. Рядом с одним из атакованных зданий находится радарная система AN/TPY-2, которая используется для обнаружения и отслеживания баллистических ракет и имеет решающее значение для координации перехвата ракет (фото: IRNA/ТАСС)

На спутниковых снимках видны сильные повреждения зданий и ангаров, расположенных на территории размером с футбольное поле. Судя по снимках, сделанным в предыдущие годы, там были размещены спутниковые тарелки и антенны. Но неизвестно, были ли они все еще там, когда в минувшие выходные Иран нанес свои удары (фото: IRNA/ТАСС)