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    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    2 комментария
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    41 комментарий
    9 июня 2026, 01:04 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали недалеко от иранского города Бендер-Аббас, подземные толчки затронули густонаселенный район республики, однако обошлось без серьезных последствий для местных жителей и инфраструктуры.

    Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 113 км от города Бендер-Аббас, где проживают около 350 тыс. человек.

    Специалисты зафиксировали колебания земной коры в 00.08 по московскому времени. Известно, что очаг стихии залегал на глубине десять км, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Местные власти тщательно отслеживают сейсмическую обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильное землетрясение в конце мая произошло на юге Киргизии. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 19 человек. В МЧС заявили, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.


    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    8 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля нанесли по меньшей мере 12 ударов по иранской территории. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил о ситуации, передает ТАСС.

     «На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. Режим повышенной готовности Красного Полумесяца сохраняется», – заявил он.

    По словам Халеди, в состоянии повышенной готовности находятся не менее 110 тыс. иранских спасателей и пять тысяч добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило данный ракетный удар нарушением перемирия.

    Американские военные структуры не участвовали в ответных израильских ударах по территории Ирана.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    8 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер публично обратился к конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке с требованием остановить эскалацию и прекратить взаимные атаки.

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Поздним вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, воздушная тревога неоднократно звучала в Хайфе. Атака стала ответом на удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о поражении военных целей в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран возобновил обстрелы израильской территории.

    В ночь на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении конфликта. По данным издания, израильский премьер изначально возражал, но затем согласился временно отложить военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого заключения мирной сделки с Тегераном.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отсрочку американских атак по Ирану ошибочной.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Израиля приняло решение отказаться от дальнейших ударов по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный источник.

    Этот шаг был сделан в ответ на личную просьбу президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», – отмечается в сообщении телеканала.

    Ранее президент США призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары.

    Месяцем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

    Весной пресс-служба израильской армии сообщила о продолжении военных операций на ливанской территории.

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    8 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    Каллас сообщила о первом применении режима санкций ЕС против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министры обороны стран ЕС готовятся впервые задействовать режим санкций за нарушения свободы судоходства, направив его против Ирана и морских перевозок в регионе.

    Главы военных ведомств стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне: «Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана».

    По словам Каллас, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, работу европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные шаги по обеспечению безопасности морских перевозок. Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда, при этом в последние месяцы в Брюсселе неоднократно подчеркивали необходимость усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали переговоры с военно-морскими силами Ирана о возобновлении безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив и о необходимости расширить миссию ЕС Aspides для повышения безопасности судоходства.

    Она также сообщила о планах обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив для гарантии свободы судоходства и расширения мандата миссии Aspides.

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    8 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

    Хуситы запретили проход израильских судов и атаковали цели в Тель-Авиве

    Tекст: Вера Басилая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило воды Красного моря закрытыми для израильских судов, возобновив ракетные удары после длительного перемирия.

    Йеменское военно-политическое движение «Ансар Аллах» ввело строгие ограничения на движение морского транспорта, передает РИА «Новости». Связанные с Израилем корабли больше не смогут безопасно использовать акваторию Красного моря.

    Представители военного командования повстанцев выступили со специальным обращением в эфире телеканала Al Masirah. «Мы объявляем о полном запрете израильского судоходства в Красном море, и любые его передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели», – подчеркнули хуситы.

    Кроме того, группировка сообщила о нанесении ударов по важным объектам на территории Тель-Авива. Атака стала первым подобным инцидентом после продолжительной паузы, вызванной действовавшим перемирием.

    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

    Ранее хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.

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    8 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Армия Израиля ударила по нефтехимическому комплексу в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС атаковали несколько целей на промышленном объекте в иранском порту Бендер-Махшехр, где расположен крупный нефтехимический комплекс.

    Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр, передает РИА «Новости». Уточняется, что целью атаки стали несколько объектов на территории этого промышленного узла.

    «Некоторое время назад военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», – говорится в сообщении армии.

    Других деталей, включая масштабы разрушений, возможные жертвы или дальнейшие действия сторон, в распространенном заявлении на момент публикации не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

    США и Израиль ранее нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в иранской провинции Йезд.

    Иранские военные в ответ на израильские действия запустили ракеты по территории Израиля.

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    8 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Истребитель США выпустил ракету по танкеру в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оманском заливе американский боевой самолет атаковал нефтяное судно под флагом Палау, которое направлялось в сторону Ирана.

    Инцидент с коммерческим судном произошел в понедельник, передает РИА «Новости». Американские военные атаковали нефтяной танкер M/T Marivex из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

    «Центральное командование США обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания вооруженных сил США», – отмечается в заявлении ведомства в соцсетях.

    В конце мая Центральное командование ВС США анонсировало военные действия против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Несколькими неделями ранее американские военные нанесли серию ударов по командным пунктам Ирана.

    За день до этого истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

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    8 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Иран привел ракеты в готовность на случай удара по Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран привел множество ракет в полную готовность и заранее определил цели для возможных ударов по территории Израиля, сообщает Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.

    Источник Tasnim заявил, что «в случае ответных действий Израиля в отношении Ирана, значительное количество иранских ракет полностью готовы к немедленному запуску по списку целей в Израиле».

    Иранские СМИ уточнили, что в атаке по Израилю в воскресенье вечером Корпус стражей исламской революции применил баллистические ракеты большой дальности «Хайбар Шекан», а также беспилотники, передает РИА «Новости».

    Tasnim отмечает, что дальность полета ракеты «Хайбар Шекан» составляет 1 450 километров, ее вес достигает 4,5 тонны при длине около 10 м, а на завершающем участке траектории она может маневрировать, обходя системы ПВО.

    Телеканал SNN опубликовал также снимки беспилотников, которые, как сообщается, были задействованы в воскресной атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    8 июня 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: ВС США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные структуры, по данным СМИ, не участвовали в недавних ответных ударах Израиля по Ирану, которые в Вашингтоне сочли достаточно ограниченными по масштабу.

    Вооруженные силы США не принимали никакого участия в ответных ударах Израиля по территории Ирана, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Собеседники портала в Пентагоне заявили, что в Вашингтоне эти удары считают «достаточно ограниченными» по своему масштабу.

    По данным из открытых источников, в ответ на иранские удары Армия обороны Израиля этой ночью атаковала цели на территории Исламской республики. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в западных и центральных районах Ирана.

    Накануне вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля, а израильская армия заявила о перехвате всех ракет.

    До этого в воскресенье Израиль нанес удар по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, назвав эту атаку ответом на обстрелы северных районов страны со стороны группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана по израильской территории.

    Израильские власти пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана жесткими действиями. После этого израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в центральном и западном Иране.

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    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    Попытки навредить России дорого обходятся ВМС Франции

    Всего лишь на несколько дней французские власти осмелились задержать россиянина – капитана танкера «Тагор», захваченного ВМС страны в Атлантическом океане. Париж не скрывает, что настоящая цель подобных захватов – попытка увеличить расходы покупателей российской нефти. Но в итоге реальные убытки несут ВМС Франции и Великобритании. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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