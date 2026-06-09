Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 113 км от города Бендер-Аббас, где проживают около 350 тыс. человек.

Специалисты зафиксировали колебания земной коры в 00.08 по московскому времени. Известно, что очаг стихии залегал на глубине десять км, передает РИА «Новости».

К настоящему моменту информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Местные власти тщательно отслеживают сейсмическую обстановку в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сильное землетрясение в конце мая произошло на юге Киргизии. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 19 человек. В МЧС заявили, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.



