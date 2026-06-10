Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы
Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.
Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».
Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.
Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.
Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.