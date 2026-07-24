Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин
Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.
Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.
Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.
«У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.
Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.
Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.
Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.
Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.
Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.
Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.