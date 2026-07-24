Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

Tекст: Вера Басилая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

«У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.