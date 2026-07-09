Вучич назвал Сербию и Украину слишком крупными для ЕС

Вучич: Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», – сказал Вучич.

Вучич подчеркнул, что дело не только в размерах государств. Он добавил, что на подход Брюсселя также влияют ситуация вокруг Косова и Метохии, а еще отношения Белграда с Россией, Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина.

Вучич заявил, что не намерен жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

Министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Белград, несмотря на давление и угрозы, не намерен вводить санкции против России.

