Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Грузия, Сербия и Украина решили совместно защищать права перед Брюсселем
Председатели парламентов стран-кандидатов в члены ЕС по инициативе Сербии и Украины договорились согласованно защищать перед Брюсселем свои права, заявил в среду глава высшего законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя грузинским журналистам первую встречу в таком формате в Белграде, он отметил, что «достигнута договоренность разговаривать с единых позиций с Брюсселем, который находится в тумане по вопросу расширения объединения».
По его словам, «это важно, так как Брюссель размышляет о приеме на разных условиях новых членов, в том числе отводя им роль второстепенных, а также придумывает новые критерии или политически мотивированные условия».
«Мы не должны быть объектами со стороны ЕС, мы должны быть участниками процесса, совместно определяя будущее объединения», - заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, новый формат будет работать на регулярной основе, на встречи будут приглашаться представители институтов ЕС, чтобы знакомиться с позициями стран-кандидатов.