Минтруд сократил число профессий для упрощенного получения ВНЖ в России

Минтруд утвердил 29 профессий для упрощенного получения ВНЖ вместо 203

Tекст: Ирма Каплан

Министерство труда России утвердило перечень профессий из 29 позиций вместо 203, по которым иностранные граждане могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) в стране.

«Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу», – сказано в приказе министерства № 172н.



В марте проект документа включал 31 профессию, но в итоговом перечне утверждено 29, среди которых инженерные и рабочие специальности, программисты, аналитики и другие.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, МВД зарегистрировало тысячное заявление на проживание в стране иностранного гражданина, разделяющего российские духовно-нравственные ценности.

Ранее газета ВЗГЛЯД размышляла о том, что мотивирует разделяющих российские ценности иностранцев переселяться в Россию.