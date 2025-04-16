Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Минтруд сократил число профессий для упрощенного получения ВНЖ в России
Минтруд утвердил 29 профессий для упрощенного получения ВНЖ вместо 203
Минтруд России сократил перечень профессий, по которым иностранцы могут получить в стране вид на жительство в упрощенном порядке, сократив его с 203 до 29 позиций.
Министерство труда России утвердило перечень профессий из 29 позиций вместо 203, по которым иностранные граждане могут претендовать на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) в стране.
«Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу», – сказано в приказе министерства № 172н.
В марте проект документа включал 31 профессию, но в итоговом перечне утверждено 29, среди которых инженерные и рабочие специальности, программисты, аналитики и другие.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, МВД зарегистрировало тысячное заявление на проживание в стране иностранного гражданина, разделяющего российские духовно-нравственные ценности.
Ранее газета ВЗГЛЯД размышляла о том, что мотивирует разделяющих российские ценности иностранцев переселяться в Россию.