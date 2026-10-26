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    26 октября 2026, 11:50 • В мире

    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего
    @ Spc. Tim Morgan/wikipedia.org

    Tекст: Александр Тимохин

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай?

    Анализ войн, которые ведутся в мире, и собственный опыт США в Иране показывают: американцев могут ждать неприятные сюрпризы. Чтобы их избежать, Пентагон запускает масштабный проект «Меридиан» – попытку заранее описать, как будут выглядеть войны до конца века и как в них побеждать.

    Исследование поручено корпорации MITRE. Ее задача – за сверхкороткие сроки, то есть к 28 января 2027 года, подготовить для американского руководства документ, который определит, на каких театрах военных действий, с помощью каких технологий и по каким правилам закупок США будут воевать в XXI веке. Со стороны Пентагона проектом руководит заместитель военного министра Пита Хегсета по инженерным разработкам Эмил Майкл. Ему помогают бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, сооснователь компании «Андурил» Палмер Лаки и Илон Маск, давно ставший частью военно-технической элиты США.

    MITRE – компания открытая, как и все подобные государственно-частные центры в США, но при этом довольно загадочная. Начать можно с того, что даже точный смысл ее названия достоверно никому не известен. Структура создана в 1958 году как некоммерческая организация, которая управляет сетью исследовательских центров с федеральным финансированием, работающих над перспективными военными разработками. Сейчас таких центров 42.

    Компания активно привлекает ветеранов вооруженных сил и инженеров-специалистов по высоким технологиям из гражданского сектора. Именно передача проекта под управление независимой MITRE стала ответом Пентагона на волну критики со стороны этических комитетов: поскольку Маск и Лаки возглавляют коммерческие компании, претендующие на миллиардные контракты, некоммерческий статус MITRE должен застраховать проект от жесткого конфликта интересов.

    Согласно официальной директиве Пентагона, проект нацелен на выход за рамки традиционной военной доктрины, и работа идет по четырем направлениям.

    Во-первых, американцы планируют изучить новые театры военных действий, в том числе внеземные.

    Вместо традиционных наземных, воздушных и морских театров проект рассматривает экстремальные «оперативные среды». Это прежде всего окололунное пространство (Cislunar Frontier): военная инфраструктура, средства отслеживания и стратегии развертывания сил между Землей и Луной. США прогнозируют, что в этом веке конкуренция с Китаем не будет ограничена Землей.

    Кроме того, изучаются подземные боевые действия, то есть технологии обнаружения объектов, навигации и ведения боя в сложных подземных сооружениях и пещерных системах, а также коммерческие космические системы: глубокая интеграция крупных группировок коммерческих спутников в системы связи и разведки, используемые в боевых действиях.

    Второе направление – резкий рост роли искусственного интеллекта. Ключевая задача здесь – переход от армии, ориентированной на технику с заданными параметрами, к гибкой, масштабируемой структуре, определяемой программным обеспечением. Изучаются вооружение под управлением ИИ и автоматизированные системы, которые существенно ускоряют принятие тактических решений, а также массовые автономные боевые роботы, производимые в больших масштабах, и их применение против «традиционных» вооруженных сил.

    Третье направление – поиск технологических прорывов военного значения. Исследовательским группам предстоит оценить области, критически важные для превосходства в XXI веке: оружие направленной энергии, то есть скорость развертывания и эффективность лазерных и мощных микроволновых систем для защиты от массированных атак, а также биотехнологии и человеко-машинные системы, то есть перспективные биотехнологии и интерфейсы для военнослужащих в будущих конфликтах.

    Четвертое направление – реформа военных закупок. Традиционные циклы закупок, длящиеся десятилетиями, признаны слишком медленными, поэтому выделено отдельное направление. Оно предусматривает разработку протоколов ускоренных испытаний, которые сократят путь от прорыва в гражданском секторе до применения технологии в реальном бою, а также механизмов для прямого внедрения перспективных коммерческих инноваций в работу Объединенного комитета начальников штабов и всех видов вооруженных сил. Кое-что в этом направлении делается уже сейчас: например, компания «Палантир» занимается закупками для строительства новых стратегических подлодок типа «Коламбия».

    Реакция главного геополитического соперника США не заставила себя ждать. В Китае запуск «Меридиана» восприняли максимально прагматично. Пекинский аналитический центр Blue Army Open-Source Intelligence Research Institute опубликовал доклад, в котором детально разобрал американскую инициативу и призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) зеркально скопировать сам формат проекта. Китайские эксперты высоко оценили идею сверхбыстрого 120-дневного аналитического цикла, а также привлечение гражданских инженеров и ученых.

    Единственное, от чего они предостерегли руководство КНР, – это от «американской ошибки» в виде чрезмерного лоббизма. В Пекине считают, что участие Маска и Лаки в руководстве демонстрирует корпоративный эгоизм США, поэтому Китаю нужно перенять американскую скорость планирования, но сохранить над ней тотальный государственный контроль.

    Впрочем, у США это не единственная подобная программа. Провал в Афганистане в очередной раз напомнил американцам то, что они и раньше знали, но плохо применяли на практике: им противостоят живые люди со своей волей, и подготовка войск, оружие и техника далеко не всегда сильнее воли противника к сопротивлению.

    В тот же день, когда Пит Хегсет объявил о старте проекта «Меридиан», Пентагон выпустил несекретную методичку «Анализ воли к борьбе» (Analyzing Will to Fight). Ее суть в том, что при оценке боевых возможностей противника нужно учитывать не только материальные ресурсы, но и человеческий фактор: желание людей воевать и то, как долго они способны держаться.

    Подобные исследования американцы ведут давно: книг и статей с таким названием набирается несколько десятков. Но раньше это были продукты аналитических центров или частные работы. Теперь за тему взялась военная разведка, и вышедшая методичка – лишь вершина айсберга: самое интересное, конечно, скрыто.

    В открытой части изучается не абстрактный «боевой дух», а конкретные особенности общества: качества лидеров, военная культура, способность к военным инновациям. Методика далека от идеальной, но позволяет хотя бы приблизительно оценить, с каким противником в части желания и способности сражаться и учиться воевать придется столкнуться.

    Чтобы понять, что американцы могут получить в итоге, достаточно вспомнить их прошлый опыт. В 1920–1930-х годах США интенсивно разрабатывали планы будущей мировой войны. Сначала это были «цветные» планы с кодовыми названиями («желтый», «красный» и т. д.), позже их сменила более прикладная серия «Радуга».

    Последний план – «Радуга-5» – примерно на 60% предусмотрел реальные события Второй мировой войны. Благодаря ему США начали мобилизацию еще до нападения Японии на Перл-Харбор и до того, как оказались в состоянии открытой войны с Германией.

    В технологической сфере можно вспомнить, как задача создать распределенную систему управления американским ядерным оружием привела к появлению интернета, который затем с успехом использовался как поле психологической войны. Можно вспомнить исследования Германа Кана, изложенные в книге «Термоядерная война», которые повлияли на стратегию противостояния с СССР. И конечно, «Морскую стратегию» начала 1980-х: она позволила США подготовить флот к гипотетической войне с СССР.

    Теперь США хотят пойти дальше. Им мало технологической концепции вроде той, что привела к появлению интернета, и мало стратегического документа вроде «Морской стратегии», объясняющего, как будет вестись война ближайших лет. Им нужен всеобъемлющий документ, который покажет, какие театры и среды будут задействованы в войнах, а какие, скорее всего, нет (отсюда и охват – от подземной войны до боев за Луну), какие технологии позволят нанести противнику решительное поражение, как тиражировать их в промышленности и как организовать закупки, чтобы заказанное попадало к военным в срок.

    Вопросов у американцев много. Какую пропорцию между беспилотниками и пилотируемыми самолетами выбрать в ВВС и ВМС? Какие военные специальности можно заменить роботами? Как произвести такую массу роботизированных систем и сделать это дешево? Будут ли войны регулярно вестись под землей или это аномалия? «Меридиан» должен ответить на большинство этих вопросов, чтобы в картине будущего не осталось белых пятен. Исследования военной разведки при этом покажут, где проходит предел прочности общества противника.

    Главный урок «Радуги-5» не в том, что американцы однажды угадали будущее. Они угадали его только на 60%, но этого хватило, чтобы вступить в войну подготовленными, пока многие другие еще только раскачивались. «Меридиан» работает по той же логике:

    идеального прогноза не будет, но у США появится рамка, в которой решения о закупках, технологиях и структуре армии принимаются заранее, а не по ходу событий.

    Адмирал Артур Цебровски, создатель теории сетецентрической войны, говорил: если вы не создаете будущее сами, вы неизбежно станете жертвой того будущего, которое создаст для вас кто-то другой. США явно намерены создавать будущее своими руками – и для себя, и для всех остальных. В то же время оперативный ответ аналитиков из Пекина показывает, что главные соперники Вашингтона не собираются оставаться пассивными жертвами этой стратегии. Китай уже принимает вызов «Меридиана», намереваясь бить США их же оружием – скоростью, гибкостью и технологиями.

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