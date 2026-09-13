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    13 сентября 2026, 09:26 • Общество

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александр Тимохин

    Праздник День танкиста, 13 сентября сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами - на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так - и все же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя?

    Со времени своего создания танки менялись много раз. Менялись и войска, которые имели танки в своем составе.

    Первые танки создавались в ходе Первой Мировой войны и несли в себе отпечаток породивших их культур. Английские танки чем-то напоминали движущиеся по земле корабли и вооружались пушками, напоминающими корабельные артиллерийские установки. Немцы пытались сделать танк, который при всех своих больших размерах заменял бы собой пехотинцев. Французы первыми дали миру что-то похожее на механизированную кавалерию с первыми в истории танками «классической» компоновки – Рено модели FT-17.

    Послевоенный период ознаменовался лавиной экспериментов. Танки делались легкие, средние и тяжелые, с одной башней и многобашенные, с орудиями разной мощности, колесно-гусеничные и чисто гусеничные, пушечные, пулеметные, огнеметные. Вторая Мировая война подвергла все это безжалостной ревизии, на корню убив ошибочные идеи. После войны танки технически разительно отличались от того, что строилось всего пять лет назад.

    Средний танк второй половины сороковых годов имел противоснарядное бронирование, пушку с бронебойным снарядом, способным пробивать броню других танков, классическую компоновку (обитаемый объем спереди, моторно-трансмиссионное отделение сзади, одна длинноствольная пушка во вращающейся башне) и широкие гусеницы, позволяющие двигаться по слабым грунтам.

    Позже рост боевых возможностей средних танков привел к появлению на базе их технических решений танка, называемого ныне основной боевой танк – ОБТ. ОБТ вытеснили тяжелые и средние танки во всех армиях мира. Легкие танки длительное время существовали в виде плавающих машин типа советского ПТ-76, или специальных авиадесантируемых машин типа американских «Шериданов». Позже эти классы танков исчезли, и только сейчас идут попытки возрождения легкого танка уже в новом качестве.

    Основные танки в период до СВО были главной ударной силой наземных армий развитых стран, хоть и не могли действовать без поддержки других родов войск. Так, Ирак в 2003 году стерли в порошок именно американские танки, зачастую вообще без поддержки авиации или артиллерии.

    Но если Первая Мировая война породила танки, то Вторая – танковые войска. Сначала наибольшего успеха в этом добилась Германия. Большая масса механизированных войск наносила глубокие рассекающие удары по обороняющимся войскам противника и била их, опираясь на превосходство в подвижности и способности быстрее концентрировать превосходящие силы на поле боя.

    Но наиболее эффективной и заслуживающей глубокого изучения организационно-штатной структурой танковых войск в ходе второй Мировой войны обзавелся Советский Союз. Нужно было создать структуры, младший и средний комсостав которых не имел достаточного по мировым меркам образования и мог бы при этом ими эффективно управлять. При этом так, чтобы они были более подвижными, мощными и гибкими в боевом применении, чем аналогичные структуры противника.

    Нужно было совместить боевую мощь с малой численностью личного состава. Обеспечить танкам поддержку пехоты, не формируя много моторизованных стрелковых подразделений и частей. Создать компактные и легкоуправляемые соединения и части, но такие, чтобы их мощь можно было нарастить практически мгновенно, простым приказом. Иначе говоря, совместить массу противоречивых требований - и все это было сделано.

    Костяк советских танковых армад составляли танковые и механизированные бригады. Три танковых и один мотострелковый батальон – танковая бригада, три мотострелковых и танковый – механизированная. Бригады соединялись в корпуса – две или три танковых и одна механизированная – танковый корпус, наоборот – механизированный. Корпуса сводились в армии.

    Это был идеальный инструмент наземной наступательной войны, настоящая машина завоевания, компактная, быстрая, маневренная и смертоносная. В таком качестве советские танковые армии и вошли в историю.

    А для поддержки действий стрелковых дивизий были отдельные корпуса, действовавшие в составе общевойсковых армий. Для решения особо тяжелых наступательных задач имелись отдельные полки тяжелых танков прорыва, действовавшие на направлениях главных ударов или в зоне глубоко эшелонированной немецкой обороны.

    К сожалению, после войны Советская армия свернула со здорового и проверенного в боях пути и ударилась в гигантоманию. На момент распада СССР советские танковые войска были и самыми большими и одними из самых трудноуправляемых в мире. Всего во всех родах войск Вооруженных Сил СССР к тому моменту было около 64000 танков – больше, чем во все остальном мире вместе взятом. Советский Союз они не спасли, но мы воюем на этих запасах до сих пор. Правда, не только мы, но и наши враги.

    К началу СВО концепция использования танков представляла собой некий аналог позднесоветской, с вкраплениями боевого опыта войн на постсоветском пространстве. Но вскоре появление ударных FPV БЛА сделало бессмысленным любой анализ боевого опыта предшествующих лет – война изменилась.

    Стоимость БЛА «Князь Вандал Новгородский» на оптико-волоконном кабеле меньше, чем у двигателя для автомобиля «Лада». Стоимость натовской бронетехники, уничтоженной только этими БЛА, перевалила за три млрд долларов еще в 2025 году.

    Беспилотники сделали невозможным традиционное применение танков. Любые попытки собрать танковое подразделение численностью хотя бы в роту обнаруживаются с воздуха, после чего по танкам начинают бить дроны, и практически всегда это конец. Это и стало причиной скепсиса по отношению к танкам.

    Но танки хоронят не в первый раз, и каждый раз они триумфально возвращались. На сегодня в зоне СВО произошел возврат к такой тактике применения танков, как стрельба с закрытой огневой позиции – танк выкатывается на наклонную рампу и стреляет по ненаблюдаемой цели, как артиллерия. Эту стрельбу научились корректировать с БЛА и вести довольно точно.

    Обваренные кустарной защитой из арматуры или фабричными решетками танки, несущие системы радиоэлектронной борьбы иногда успешно применяются в боях даже на переднем крае. И когда вражеская пехота оказывается под их огнем, ей бывает очень плохо. С переменным успехом идут эксперименты по использованию комплексов активной защиты (КАЗ) от беспилотников. Танк, имеющий активную защиту, способную защитить его от БЛА за приемлемые деньги, прикрытый с воздуха своими БЛА и имеющий защитные экраны на корпусе, вполне может быть эффективен и на сегодняшнем поле боя.

    Некий гипотетический танк с увеличенным углом подъема орудия и прицельными устройствами для стрельбы с закрытых позиций может начать поражать цели еще до выхода на линию боевого соприкосновения – для старенького Т-55 при адекватных средствах управления огнем дальность стрельбы может доходить до 20 километров. Так стреляли семьдесят лет назад, и сейчас все это возвращается. У новых танков с гладкоствольными пушками дальность стрельбы меньше.

    В будущем преимущества обоих типов танков можно будет совместить в какой-то новой машине. У такой машины должен быть четвертый член экипажа – оператор действующих вместе с танком беспилотников, и запас этих беспилотников прямо на борту. Имея на борту свои БЛА для разведки и повышенный угол вертикальной наводки орудия (30-35 градусов), такой танк начнет поражать цели до выхода на линию стрельбы прямой наводки, продолжая это делать по мере возможного сближения с целями.

    Конструкция бронекорпуса должна обеспечивать высокую защиту не только от выстрела в лоб, но и от удара сверху. У такого танка верхняя лицевая деталь бронекорпуса будет плавно перетекать в крышу, площадь крыши будет минимизирована – броня как бы будет обращена «вперед-вверх». Это нужно, чтобы снизить массу бронекорпуса, которому придется нарастить защищенность сверху.

    Расположение боекомплекта в кормовой нище башни придется пересмотреть. Оно оптимально для эпохи «до СВО», но сейчас, когда оператор БЛА может поразить нужную точку на поверхности танка, это стало его критической уязвимостью. Нужны активные системы обороны от дронов и управляемых ракет, не допускающих поражения танка. Возможно появление не только традиционных КАЗ, но и автоматизированных пулеметных турелей, ориентированных именно на ударные дроны.

    На сегодня работы по созданию такого танка не ведутся нигде в мире, и неплохо было бы стать в этом первыми. Ни один перспективный проект эпохи «до СВО» нельзя считать адекватным современной войне, включая, увы, Т-14 «Армата». Нужны новые решения.

    Вместо танковых соединений можно предположить появление в будущем иных структур. Описанные выше высокозащищенные танки будут находиться и в составе «тяжелых» пехотных формирований, предназначенных для взлома укрепленных линий обороны, штурмов и прорывов, и в составе более «легких», но подвижных механизированных соединений, способных на дальний бросок в тыл противника и встречному бою с его резервами вы глубине. Здесь танков будет больше.  Такие танки нового типа, поддерживаемые беспилотниками и «малой ПВО», интегрированные с пехотой в состав единых подразделений способны остаться если не главной ударной силой сухопутных войск, то одним из важнейших боевых средств.

    Это будет чем-то похоже на конец тридцатых годов прошлого века, когда танки были распределены в пехотных частях. Просто сегодня пехота сама является подвижным родом войск (и когда против дронов найдется противоядие, это снова станет очевидно), в отличие от тех лет. И именно такая организация оправдывает себя в современной войне. Танки не будут самым большим по численности ее компонентом. Просто они будут на «острие копья», как обычно.

    При условии создания такого танка будущего и такой организации танковых войск День танкиста останется актуальным еще очень долго.

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