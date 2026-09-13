  • Новость часаВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего
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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    19 комментариев
    13 сентября 2026, 09:25 • Новости дня

    Российские военные уничтожили за ночь 389 украинских беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные системы противовоздушной обороны за минувшую ночь успешно перехватили и уничтожили 389 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны и акваториями трех морей, сообщили в Минобороны.

    Масштабная атака вражеских дронов была отражена сразу в нескольких субъектах страны, передает Минобороны России в Max.

    «В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 сентября над территорией России поразили 596 украинских беспилотников. 3 сентября дежурные силы ПВО перехватили 416 вражеских аппаратов самолетного типа. В конце августа российские военные уничтожили 239 дронов над 15 регионами страны.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

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    12 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов по порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.

    Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.

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    12 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР

    Минобороны: Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Веселое, расположенный на территории Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.

    «В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года подразделения группировки «Восток» освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. Перед этим российские войска прорвали последнюю линию обороны противника в данном населенном пункте. Позже бойцы группировки «Запад» взяли под контроль село Новое в Донецкой народной республике.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    12 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Массированная группа дронов ВСУ атаковала Тольятти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массированной атаки беспилотников на город Тольятти в Самарской области пострадал один человек, повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах, сообщили местные власти.

    Один человек госпитализирован после массированной атаки беспилотников ВСУ на Тольятти. О последствиях налета рассказал глава города Илья Сухих. По его словам, рано утром автоград подвергся массированной беспилотной атаке со стороны Киева.

    «Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые приняли все необходимые меры по отражению вражеского налета. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ погибших нет, госпитализирован один человек, оказывается вся необходимая помощь», – написал градоначальник.

    В результате инцидента в одном из районов города пострадало остекление нескольких многоквартирных домов. Жителей эвакуировали в развернутый пункт временного размещения. Инфраструктура жизнеобеспечения Тольятти после отражения налета БПЛА функционирует в штатном режиме, на местах работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Самарская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В июне обломки украинского дрона нанесли урон производственному комплексу Тольятти.

    А весной в результате ночного налета на этот город пострадал работник промышленного предприятия.

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    12 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Лавров исключил остановку СВО на время переговоров по Украине

    Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не планирует приостанавливать проведение специальной военной операции на период возможного урегулирования конфликта, передают «Вести».

    На полях саммита БРИКС Лавров прокомментировал желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал возможный приезд главы киевского режима в Москву значительным жестом доброй воли. Это связано с тем, что украинский лидер так и не отменил декрет о запрете диалога.

    «Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Ранее Лавров сообщил об отказе Москвы прекращать боевые действия на время возможных переговоров с Киевом.

    Месяцем ранее министр разъяснил невозможность заморозки конфликта по текущей линии фронта без долгосрочного урегулирования.

    До этого Лавров указал на абсолютную недоговороспособность киевского режима с момента государственного переворота.

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    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска нанесли удары по сотням объектов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжили наступление в нескольких регионах Украины, освободили населенный пункт и нанесли значительные потери вооруженным формированиям противника, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооружённые силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России. Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения противника, расширяя внешний периметр контроля. В течение суток были нанесены удары по окружённым формированиям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей, Бузово, а также заблокированным украинским силам в районе Ольховатки.

    По информации ведомства, за сутки пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из окружения в районах Слизнево и Гогино. Потери украинской стороны составили до 125 боевиков, уничтожены четыре бронированные машины, три квадроцикла и 12 роботизированных комплексов, в плен сдались двое военнослужащих. Удары также нанесены по формированиям ВСУ и территориальной обороны в Шевченково, Гоптовке и Лозовой.

    В Сумской области поражены подразделения двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уланово, Великая Рыбица, Хотень, Эсмань и Кияница. Всего группировка «Север» за сутки уничтожила более 215 украинских военнослужащих, четыре бронированные машины и 17 автомобилей.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанеся удары по трём механизированным, аэромобильной, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 220 человек, уничтожены три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart» и американскую гаубицу М114.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши и Ореховатки ДНР. Противник потерял до 180 человек, две бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе польскую САУ «Krab» и американскую М777.

    В ходе операции подразделения «Центр» освободили населённый пункт Веселое в ДНР. Были поражены силы трёх механизированных бригад, штурмового полка и четырёх бригад нацгвардии ВСУ в Белозерском, Нововодяном, Андреевке, Веровке ДНР и Марьевке Днепропетровской области. Сообщается о потерях украинских формирований свыше 460 человек, уничтожении двух бронированных машин, девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий и трёх станций РЭБ.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поразив личный состав и технику механизированных, штурмовых, десантно-штурмовых бригад, полков беспилотных систем и морской пехоты в районах Аврамовки, Отришек (Днепропетровская область), Общего, Васиновки, Барвиновки, Омельника и Трудового Запорожской области. Украинские потери составили более 265 человек и одну гаубицу М777.

    Группировка «Днепр» заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по механизированной и горно-штурмовой бригадам ВСУ в Орехове, Преображенке, Камышевахе и Юльевке Запорожской области. Там уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 24 автомобиля и две станции РЭБ.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по логистическим центрам, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуре, местам производства дронов, роботизированных комплексов, а также пунктам дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 155 районах.

    Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 670 беспилотников самолётного типа. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта, более 234 тыс. беспилотников, 672 зенитных комплекса, 30 899 танков и других бронированных машин, 1 777 боевых машин РСЗО, 36 435 орудий артиллерии и миномётов, а также свыше 71 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенные пункты Зоревка и Новогришино. Несколькими днями ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над Долгеньким и Березниками в Харьковской области. Внутри образовавшегося Волчанского котла остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Украинская ПВО пропустила все российские баллистические ракеты

    Генштаб ВСУ сообщил о провале попыток перехватить баллистические ракеты России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Противник признал, что минувшей ночью зенитные комплексы вооруженных сил Украины оказались бессильны перед массированным ударом и не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Данные о нулевой эффективности украинской противовоздушной обороны следуют из сводки Генерального штаба, передает ТАСС. Тремя днями ранее командование Воздушных сил также подтвердило неспособность отразить атаки баллистикой и крылатыми ракетами «Бандероль».

    На фоне регулярных провалов киевские власти продолжают требовать от западных союзников дополнительные зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Однако поставки вооружений заметно сократились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября украинские системы ПВО также не перехватили ни одной российской баллистической ракеты. В конце августа Воздушные силы ВСУ тоже признали аналогичный провал.

    А еще в июле глава Украины Владимир Зеленский заявил о бессилии украинской противовоздушной обороны перед баллистикой.

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    12 сентября 2026, 19:11 • Новости дня
    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Серия мощных взрывов прогремела в Луцке Волынской области, Сумах и Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил, что в Луцке был слышен звук взрыва, передает РИА «Новости».

    Журналисты также проинформировали о взрывах в Сумах и Днепропетровске. Отмечается, что ранее в субботу в Волынской и Днепропетровской областях уже неоднократно фиксировались аналогичные ситуации.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех указанных регионах непрерывно звучал сигнал воздушной тревоги.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    ВС России также нанесли удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области.

    Комбинат «Запорожсталь» получил критические повреждения в третий раз за месяц.

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    12 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Сотрудники украинских ТЦК сбежали из Константиновки за год до освобождения

    Украинская администрация покинула Константиновку весной 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники военкомата и киевская администрация Константиновки в Донецкой Народной Республике первыми сбежали из города еще весной 2025 года, за год до его освобождения российскими войсками, рассказал житель Константиновки Николай Терзи.

    Сотрудники украинских военкоматов и администрация Константиновки покинули город еще весной 2025 года, передает РИА «Новости». Это произошло за год до того, как населенный пункт перешел под контроль российских войск.

    «Вместо военкомата у нас ТЦК, они съехали, и, соответственно, с ними все руководство уехало… зима-весна 2025 года», – рассказал беженец Николай Терзи. Он также подтвердил, что представители администрации и ТЦК уехали первыми.

    К концу лета 2025 года Константиновку покинули правоохранительные органы и экстренные службы. Полицейские появлялись в городе лишь в часы отмены комендантского часа – с 11:00 до 17:00. О полном освобождении населенного пункта начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот населенный пункт важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения российских войск.

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