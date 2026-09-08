  • Новость часаПосол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
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    Как работает «второй слой» украинской агентуры в России
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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    27 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    47 комментариев
    8 сентября 2026, 20:50 • Новости дня

    Лавров: Россия не прекратит боевые действия на время переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не станет прекращать боевые действия на время возможных переговоров с Киевом.

    Россия готова к дипломатическому диалогу, однако боевые действия во время него останавливаться не будут, заявил Лавров, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москва сохраняет прежнюю линию поведения.

    «Мы по-прежнему открыты к переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать решение задач военными методами. Эта линия сохраняется и сейчас», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, ранее Россия уже предлагала короткие перемирия, например, на Пасху и День Победы. Кроме того, недавно по просьбе США объявлялось трехдневное прекращение огня, чтобы американские представители могли посетить Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о вынужденном продолжении специальной военной операции из-за отсутствия возможности мирного урегулирования.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    Ранее российский министр подтвердил госсекретарю США Марко Рубио готовность Москвы к политико-дипломатическому разрешению конфликта.

    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    8 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

    ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили несколько производств дронов в украинской столице, а также центр разведки СБУ, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

    В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

    В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

    В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

    В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    8 сентября 2026, 10:53 • Новости дня
    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Axios: Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности конфликта между Россией и Украиной в зимний период на фоне попыток возобновить мирные переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможность частичной деэскалации боевых действий на Украине в зимний период на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, сообщает Axios.

    По словам Зеленского, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев в воскресенье после трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным в Кремле накануне. Зеленский отметил, что, по переданной ему информации, Россия готова к переговорам, однако сам он относится к этому со скепсисом из-за продолжающихся ударов российской армии.

    «Мое ощущение, что Путин нуждается в Трампе», – сказал Зеленский, добавив, что российский лидер не хочет ссориться с президентом США перед промежуточными выборами в Америке. Он уточнил, что обсуждаются идеи деэскалации, касающиеся энергетических объектов, зернового экспорта, электроснабжения, а также поставок нефти и газа.

    Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для восстановления диалога, а генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной. Он не исключил возможности новой трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России, хотя окончательное решение пока не принято.

    По словам украинского лидера, США также поддерживают отдельный «зимний пакет» помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны и поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Зеленский добавил, что Украина уже сделала все возможные компромиссы и при этом настаивает на дополнительных санкциях против России как рычаге давления в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

    По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    8 сентября 2026, 15:01 • Новости дня
    В Кремле назвали снятие санкций частью урегулирования на Украине

    Песков назвал вопрос санкций неотъемлемой частью мирного урегулирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил проблему западных ограничений как важный элемент возможных переговоров по разрешению украинского кризиса.

    Москва считает первостепенной задачей само разрешение конфликта, передает ТАСС. «Вопрос санкций на повестке, но не на переднем плане – первоочередным вопросом является само урегулирование. Это неотъемлемая часть нашей повестки, мирного урегулирования вокруг Украины, конечно», – заявил представитель Кремля во время брифинга для индийских журналистов.

    Он добавил, что Россия категорически не приемлет любые попытки ограничить международную торговлю. Подобные действия, а также угрозы в адрес третьих стран из-за сотрудничества с Москвой оцениваются как противоречащие международному праву.

    Политик подчеркнул, что российские власти считают такие шаги незаконными, нечестными и абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа представитель Кремля подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям с Киевом на территории Турции.

    Незадолго до этого он сообщил о желании России достичь своих целей мирными способами.

    В июле пресс-секретарь президента заявил об открытости российской стороны к переговорному процессу.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    8 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста

    Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от русского языка

    Настя Каменских: После перехода на украинский язык у меня пропал голос и вылезла киста
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Певица Настя Каменских рассказала, что во время гастрольного тура у нее обнаружилась киста и пропал голос. После возникших проблем артистка обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

    «Я перешла на украинский язык и полгода говорила на украинском языке исключительно. Это было очень пикантно, как Леша говорит, даже очень сексуально. Потому что украинский язык безумно красивый. Особенно когда какие-то сексуальные ты говоришь слова», – сказала Каменская в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом).

    «Но у меня как раз тогда был тур. И представляешь, у меня вылезла киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок, я переносила концерты», – рассказала певица.

    На фоне проблем со здоровьем Каменских решила обратиться за психологической помощью. Как утверждает артистка, психолог связал происходящее с ее отказом от привычного языка.

    «Я пошла к психологу. И мне мой психолог говорит: «Возвращайся на русский язык. Твое тело не воспринимает это. Тут вопрос же не кому принадлежит этот язык. Это же психосоматика чистая», – заявила Каменских.

    Певица пояснила, что сама верит в психосоматику и влияние психологического состояния на организм. При этом Каменских считает, что дискуссию вокруг выбора языка со временем чрезмерно политизировали. «Ну потом это довели уже до абсурда. Этим просто манипулируют очень сильно. Я считаю, что это такая чистая абсолютно политика», – сказала она.

    При этом Каменских подчеркнула, что Украина, по ее мнению, должна говорить на украинском языке. Однако вопрос о том, какой язык использовать самой в повседневной жизни и творчестве, певица решила оставить за собой. «Конечно, Украина 100% должна говорить на украинском языке, но я сделала тогда для себя вывод такой, что я сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь», – заявила артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа певица Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка на Украине. На сайте офиса президента страны появилась петиция о лишении ее мужа Потапа звания заслуженного артиста за поддержку русской культуры. Вопреки политике украинизации русский язык продолжает сохранять прочные позиции в украинском обществе.

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    8 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль заявил об уверенности России в скорой победе
    Кремль заявил об уверенности России в скорой победе
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в скором победоносном завершении специальной военной операции.

    Песков выразил уверенность в успешном ходе специальной военной операции, передает ТАСС. Он сделал это заявление в ходе общения с представителями индийских средств массовой информации.

    «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно», – сказал официальный представитель Кремля. Встреча с журналистами проходила по видеосвязи в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в победе России.

    Месяцем ранее официальный представитель Кремля отметил успехи российских военнослужащих на линии боевого соприкосновения.

    В середине июля президент Владимир Путин указал на уверенное продвижение бойцов вперед.

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    8 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Посол России назвал высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

    Станиславов: Высылка Венгрией дипломатов России стала беспрецедентной эскалацией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Будапеште Евгений Станиславов охарактеризовал решение венгерского внешнеполитического ведомства о высылке российских дипломатов как необоснованную эскалацию.

    «Этот крайне недружественный шаг является беспрецедентной необоснованной эскалацией с венгерской стороны», – заявил дипломат. Его слова приводит РИА «Новости».

    Соответствующее заявление руководителя дипмиссии было опубликовано в официальном Telegram-канале посольства. В нем подчеркивается, что действия Министерства иностранных дел Венгрии не имеют под собой никаких оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Ранее глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальное ограничение дипломатических контактов с Москвой.

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    8 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответные меры России на украинские теракты имеют более тяжелые последствия для Киева.

    «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Он констатировал, что именно это и происходит.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва реализует обещанные меры в ответ на диверсии против российской инфраструктуры.

    В мае Москва анонсировала системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима.

    Минобороны же гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине.

    В ходе последнего удара были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области и танкер в порту Черноморск.


    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

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    8 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ ударили по действующей школе в Запорожской области

    Украинские войска ударили по действующей школе в Запорожской области
    @ Евгений Балицкий/Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали здание и прилегающую территорию действующей Орлянской средней школы в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В момент происшествия внутри и вблизи образовательного учреждения людей не было, сообщил губернатор в своем канале в Max. «Террористы нанесли целенаправленный удар по зданию и территории действующей Орлянской средней школы Васильевского муниципального округа. Благо пострадавших нет», – написал он.

    Глава области добавил, что сейчас на месте удара работают оперативные службы. Специалисты оценивают последствия атаки и обеспечивают безопасность территории.

    В начале июня украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    В конце мая из-за артиллерийского огня со стороны ВСУ в городе пострадали здание местного образовательного учреждения и школьный автобус.

    Несколькими днями ранее украинские военные обстреляли среднюю школу № 3 в этом же муниципальном округе.

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    8 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области
    Российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска усилили давление на украинские формирования, установив контроль над Долгеньким и Березниками в Харьковской области и нанеся значительные потери противнику, сообщило Минобороны России.

    Российские войска продолжили продвижение на ряде направлений спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России в Max. В ведомстве заявили: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции». Подразделения группировки «Север» расширили внешнее кольцо окружения в Харьковской области и установили контроль над населенным пунктом Долгенькое, а внутреннее кольцо сузилось после взятия Березников.

    Внутри образовавшегося «котла» поражение нанесено украинским подразделениям в районах населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузово и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два квадроцикла и три пункта управления беспилотниками, все попытки прорыва из окружения пресечены.

    В Сумской области поражена живая сила и техника механизированных, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Лужков, Уланово, Иволжанского и Кияницы, суммарные потери противника в зоне ответственности группировки «Север» достигли до 180 военнослужащих, боевой бронированной машины и восьми автомобилей.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по живой силе и технике механизированной, морской пехотной и территориальной бригад ВСУ в районах Осиново, Петровки, Ковалевки, Червоным Осколом Харьковской области, а также Глубокой Макатихи, Крымок, Богородичного, Сидорово и Маяков в Донецкой Народной Республике. Потери украинской стороны здесь превысили 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Черевковки, Краматорска, Дружковки, Никаноровки, Николаевки и Алексеево-Дружковки Донецкой Народной Республики. Потери противника на этом участке превысили 190 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по живой силе и технике пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веселого, Шиловки, Новотроицкого, Доброполья, Новогришина в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Мечетного, Ивановки, Великомихайловки Днепропетровской области, а также Зеленой Дибровы, Никольского, Червоного Яра и Омельника Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

    Группировка «Днепр» ударила по живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехова, Юрковки, Малокатериновки, Юльевки, Новояковлевки и Преображенки Запорожской области, где уничтожены свыше 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 14 автомобилей.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 230 104 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 859 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 71 340 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимали кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Новой Сечи, Рыжевки, Садков и Уланово в Сумской области.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, включая Александровку, Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровку, Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани.

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    8 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Азаров возмутился хамством украинской делегации перед американскими эмиссарами

    Азаров: Хамство украинской делегации сорвало переговоры с эмиссарами США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что поведение киевской делегации на встрече с американскими эмиссарами поставило на паузу серьезные переговоры.

    Представители Украины продемонстрировали хамское поведение на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что поставило под угрозу серьезные переговоры, передает ТАСС.

    «Чрезвычайно важно, как мне представляется, то абсолютно хамское поведение, которое допустила киевская делегация на встрече. Это поставило на очень серьезную паузу нормальные переговоры», – заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    Политик отметил несколько возмутительных инцидентов. Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия пришел на встречу в майке с провокационной надписью. Владимир Зеленский упрекал американцев из-за нехватки ракет Patriot. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признанный в России иноагентом, террористом и экстремистом, задал Уиткоффу оскорбительный вопрос об итогах переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили свой визит на Украину.

    Перед этим президент России Владимир Путин принял делегатов в Кремле.

    Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.

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