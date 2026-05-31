Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке
В результате артиллерийского огня со стороны украинской армии получило повреждения учебное заведение и транспортное средство в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Зафиксирована атака на территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконные рамы в школе. К счастью, никто не пострадал», – заявил глава области в Max.
Балицкий также добавил, что в эпицентре взрыва раненых не обнаружено. В настоящее время на территории образовательного учреждения работают оперативные службы для фиксации и устранения последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинские военные обстреляли здание средней школы в Васильевском муниципальном округе.
В середине того же месяца вражеский беспилотник врезался в стену учебного заведения в этом городе.
В феврале осколки украинских боеприпасов повредили фасад васильевской школы и припаркованные рядом автобусы.