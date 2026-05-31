Tекст: Дарья Григоренко

«Зафиксирована атака на территорию общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконные рамы в школе. К счастью, никто не пострадал», – заявил глава области в Max.

Балицкий также добавил, что в эпицентре взрыва раненых не обнаружено. В настоящее время на территории образовательного учреждения работают оперативные службы для фиксации и устранения последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинские военные обстреляли здание средней школы в Васильевском муниципальном округе.

В середине того же месяца вражеский беспилотник врезался в стену учебного заведения в этом городе.

В феврале осколки украинских боеприпасов повредили фасад васильевской школы и припаркованные рядом автобусы.