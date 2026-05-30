Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту

Tекст: Вера Басилая

Лихачев обратил внимание на то, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на крайне опасные действия украинской стороны, передает РИА «Новости».

«Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

Ранее Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

На ЗАЭС сообщили, что после удара дрона по машинному залу технологические процессы не нарушены и повышения уровня радиации нет.