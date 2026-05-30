Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
Целенаправленная атака беспилотника на машинный зал Запорожской атомной электростанции приблизила мир к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Лихачев обратил внимание на то, что Россия постоянно указывает мировому сообществу на крайне опасные действия украинской стороны, передает РИА «Новости».
«Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности», – подчеркнул руководитель госкорпорации.
Ранее Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.
На ЗАЭС сообщили, что после удара дрона по машинному залу технологические процессы не нарушены и повышения уровня радиации нет.