Киевский режим и его западные кураторы намеренно провоцируют Россию на нанесение ударов возмездия. Иного объяснения атаке на общежитие колледжа в Старобельске – ночью, когда все спят – не существует. Безусловно, среди украинского военно-политического руководства есть убежденные человеконенавистники, одержимые жаждой убийства, но едва ли проблема только в этом.

Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора». Им нужно, чтобы Россия била по ним как можно больше и жестче. Чтобы их же ракеты ПВО западного производствападали на жилые дома, провоцируя жертвы среди мирного населения. Не людям нужно, разумеется, а режиму Зеленского. Как мы знаем, не гнушается Киев и провокациями по типу той, что была в Буче в начале СВО. То есть если Россия не отвечает так, как нужно им, это может быть просто инсценировано. Но идеально, чтобы Россия все же ответила – тогда и придумывать ничего не надо будет.

Обычная «ответка» ВС РФ, когда происходят массированные удары, направленные все же против военных объектов, а вероятность смертей гражданских минимальна или спровоцирована самой же Украиной – их явно не устраивает. Потому и ужесточаются провокации – в расчете на то, что, чем страшнее и безумнее они будут, тем больше шансов, что Москва влепит так, что можно будет потом еще годами обвинять ее в бесчеловечности на всех международных площадках.

Идеальным вариантом для Киева был бы удар тактическим ядерным оружием (ТЯО). Тут следует пояснить, что такое ТЯО и в чем его отличие от Стратегического ядерного оружия (СЯО).

Традиционно считается, что разница в мощности заряда. У тактических зарядов она не превышает нескольких килотонн, мощность же стратегических варьируется от сотен килотонн до нескольких мегатонн.

Кроме того, эти виды оружия выполняют принципиально разные задачи. Если СЯО нужно для нанесения противнику неприемлемого ущерба, то ТЯО используется для решения конкретных фронтовых задач: пробитие брешей в глубоко эшелонированной обороне противника, срыв его наступление, вскрытие бункеров, уничтожение конкретных объектов и скоплений войск в тылу противника.

Используется теоретически. История знает только один случай реального использования тактического ядерного оружия, вернее, два – в 1945-м году в Хиросиме и Нагасаки. Стратегическое ядерное оружие не использовалось никем и никогда – именно поэтому человечество до сих пор существует.

Сегодня принято считать, что даже говорить о возможности применения даже «тактики» – это табу, признак безумия и т.д. Между тем, в годы Холодной войны противоборствующие стороны – НАТО и Организация Варшавского договора – всерьез рассматривали не просто возможность, а необходимость применения ТЯО в войне друг против друга. В НАТО эту необходимость объясняли стремлением нивелировать численное преимущество стран соцблока в Европе, в ОВД – как способ быстрого продвижения через оборонительные порядки НАТО к самому Ла-Маншу. Никто тогда не думал, что применение ТЯО – это обязательно пуск стратегической межконтинентальной баллистики, и конец миру, и порог его применения был в разы ниже, чем у «стратегии».

Собственно, по этой причине был накоплен огромный запас тактических ядерных зарядов – от ядерных авиабомб и ракет («Луна, «Эльбрус», «Ока», Темп-С» у нас, Honest John, Corporal, Sergeant, Lacrosse, Lance у США) до снарядов для артиллерии, вплоть до минометов, торпед и т.д. Многие современные разработки (такие, как крылатая ракета Х-69, ОТРК «Искандер», ОКР «Калибр», АРК «Кинжал»), устроены так, что в случае необходимости могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Иными словами, тактических ядерных зарядов у России более чем достаточно, и она вполне могла бы их применить в случае необходимости. Но таковой, по мнению нашего военно-политического руководства, не возникало, а ядерная доктрина это четко регулирует – в ней прописаны исключительные случаи применения ядерного оружия без разделения на «тактику» и «стратегию».

Однако если годами накачивать население (как это происходит в странах Запада) мыслью о том, что Россия агрессор, что Россия напичкана ядерным оружием и готова применить его – в легенду могут поверить.

Идеальный вариант спровоцировать Россию – такими бесчеловечными терактами, как в Старобельске. Но Россия никогда не ведется на провокации. В этом случае украинский режим может попробовать имитировать ядерный удар.

Российская разведка давно предупреждает, что либо страны Европы могут тайно поставить Киеву свое ядерное оружие (последнее такое предупреждение было три месяца назад, речь шла о малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1), либо помочь создать собственное – на худой конец, слепить «грязную бомбу», что вполне осуществимо в весьма короткие сроки и при минимуме затрат. И изобразить «ядерную Бучу».

Что дальше? У Франции и Британии как бы развязываются руки передать Украине ЯО уже официально как «последнее средство сдерживания агрессора». О том, что применение Западом ЯО на Украине может стать последней «красной чертой», когда поражение Украины станет неизбежным, многие эксперты предупреждают с начала СВО. Главный вопрос в том, когда наступит этот момент.

Генсек НАТО Рютте пообещал, что реакция НАТО на применение Россией ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной». При том, что Москва не давала ни малейшего повода предполагать даже гипотетическую возможность применения ею ЯО.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что якобы обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российского ударного беспилотника. Наши военные эксперты отмечали, что целью атак российских дронов мог стать склад украинских боеприпасов с обедненным ураном. Разумеется, «мировым сообществом» это было проигнорировано. Как и то, что фонящие обломки можно привезти из Чернобыльской зоны отчуждения в любом количестве и выдать за российские снаряды. Тут важно выдвинуть обвинение, в которое реально поверят. И это может стать только началом подготовки информационного фона к реальной возможности применения ЯО на Украине, в котором обвинят Россию, якобы желающую таким образом наказать Киев за террористические атаки.

Возможно, ТЯО не так страшно, как его малюют, но главная проблема в том, что за его применением может последовать неконтролируемая эскалация. «Ограниченная ядерная война», о которой любят рассуждать некоторые западные стратеги – это всего лишь концепция, в которой нет никакой гарантии от перерастания в неограниченную. И лучше бы, чтобы она концепцией и осталась.