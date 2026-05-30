  • Новость часаМинобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армения начала терять российский рынок
    «Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Онищенко объяснил красоту россиянок
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии
    Посольство сообщило о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров
    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    7 комментариев
    30 мая 2026, 12:49 • Новости дня

    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое жителей Краснодарского края, в том числе несовершеннолетний, планировали по указанию куратора теракт в административном здании в Туапсе за 500 долларов, они задержаны, им предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК.

    Двум жителям Краснодарского края, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в подготовке теракта в административном здании Туапсе, передает РИА «Новости». По данным Следственного комитета России, преступление планировалось совершить за вознаграждение в размере до 500 долларов.

    «В рамках расследования уголовного дела… двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

    По версии следствия, в марте 18-летний юноша связался в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации. Куратор поручил ему собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в тайнике. К выполнению задания молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Они сфотографировали выбранный объект и отправили материалы заказчику, получив аванс в размере 30 долларов на криптокошелек.

    После этого старший из обвиняемых изготовил основной заряд взрывчатки и подготовил необходимые компоненты. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось – их задержали силовики. На допросе молодые люди полностью признали свою вину, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте силовики задержали двух подростков в Кабардино-Балкарии за сборку бомбы по заданию украинских кураторов.

    В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал о пресечении пяти нападений террористов в разных регионах страны.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Захарова: Брюссельские верещания нужны для отвода глаз от преступлений Зеленского

    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Комментарии (9)
    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Путин: Ситуация на поле боя позволяет говорить о возможном скором завершении СВО

    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Комментарии (11)
    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

    Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

    В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

    Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.

    Комментарии (7)
    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов

    Балицкий заявил о дистанционном минировании дронами ВСУ трассы под Бердянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники начали сбрасывать на автомобильную дорогу «Новороссия» взрывные устройства, реагирующие на любое движение транспорта или пешеходов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий написал в Max, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование в Запорожской области. Местным автомобилистам рекомендовали проявлять предельную бдительность во время поездок.

    «Над автомобильной трассой «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БпЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход», – сообщил Балицкий.

    Губернатор призвал водителей внимательно следить за обочинами и подозрительными предметами. При обнаружении опасных объектов следует держаться на безопасном расстоянии и немедленно вызывать экстренные службы. Балицкий также посоветовал жителям отказаться от поездок без острой необходимости.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о дистанционном минировании украинскими войсками участка трассы «Новороссия».

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о высокой активности вражеских беспилотников над местными автотрассами.

    Несколькими днями ранее украинский дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль с семьей в этом регионе.

    Комментарии (7)
    30 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Танкер и резервуар с топливом загорелись в порту Таганрога после атаки БПЛА
    Танкер и резервуар с топливом загорелись в порту Таганрога после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге загорелись топливный резервуар, танкер и административное здание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы продолжают уточнять информацию об инциденте. При этом в Ростовской области продолжает сохраняться угроза новых атак с использованием беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки на несколько районов Ростовской области пострадали два человека, повреждены частные дома.

    27 мая в результате ракетной атаки на Таганрог также пострадали два человека.

    Комментарии (7)
    29 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за выхода ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Украинские аналитики заявили о выходе ВС России к последней линии обороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие продвигаются к финальным оборонительным рубежам украинских сил в Запорожской области, создавая критическое положение для противника, отмечают украинские военные аналитики.

    Вооруженные силы России выходят на последнюю линию обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом в беседе с ТСН заявил украинский военный аналитик Олег Жданов, пишет «Российская газета».

    Эксперт подчеркнул, что украинские подразделения оказались в крайне тяжелой ситуации в районе Гуляйполя. Оттуда российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья. Именно на этом участке располагается последний оборонительный рубеж, возведенный еще до 2014 года.

    «Дальше поле и до самого Днепра. Там надо делать оборонительные рубежи», – отметил Жданов.

    Аналитик также предупредил о растущих рисках для украинских солдат на славяно-краматорском направлении в ДНР. Опасность значительно возрастет после вероятной утраты контроля над Константиновкой, за которую в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Потеря этого населенного пункта может стать переломным моментом, позволив российской армии выйти к Дружковке – следующему городу на пути к Краматорску.

    Ранее российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения скрывают от высшего командования большие потери в Константиновке. До этого армия России вышла на окраины Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Дезертир ВСУ убил украинского командира из-за присвоенных денег мобилизованных

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины дезертировавший военнослужащий ВСУ расправился с командиром украинского разведывательного подразделения, депутатом Костопольского городского совета Ровненской области Украины Александром Новаком, сообщили в российских силовых структурах.

    Новак был убит в городе Новгород-Северский. По предварительным данным, причиной убийства стал финансовый конфликт. Убийство могло произойти в связи с присвоением денежных средств, которые родственники мобилизованных солдат собирали на нужды подразделения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали резкий рост числа вооруженных дезертиров из рядов украинской армии.

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался получавший угрозы от семей подчиненных заместитель командира полка охраны.

    В Черниговской области суд приговорил украинского офицера к девяти годам лишения свободы за убийство мобилизованного солдата.

    Комментарии (13073)
    30 мая 2026, 07:46 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 127 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до 7.00 мск БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Орловской областях, сообщает Минобороны России в «Максе».

    Кроме того, дроны сбили над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Также дроны были ликвидированы в небе над Краснодарским краем и Крымом. БПЛА перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога.

    В течение дня 29 мая системы противовоздушной обороны перехватили 24 украинских дрона над четырьмя регионами России.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:47 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в поставках Украине беспилотников для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны обеспечивают украинскую армию беспилотными летательными аппаратами для нанесения ударов по российским регионам, заметно облегчая работу ВСУ, отметил президент России Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на то, что западные государства активно снабжают Киев беспилотниками, предназначенными для атак на территорию РФ. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам визита главы государства в Казахстан, передает РИА «Новости».

    «Конечно, им западники поставляют дроны – чего проще-то, свинтил, кнопку нажал и полетело», – отметил российский лидер. П

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные отразили самую массовую атаку украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее в Белгородской области от ударов дронов погибли двое мирных жителей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала западные страны соучастниками преступлений киевского режима.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 02:01 • Новости дня
    Число жертв атаки ВСУ на поселок в Белгородской области возросло до трех человек
    Число жертв атаки ВСУ на поселок в Белгородской области возросло до трех человек
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв украинского беспилотного аппарата в поселке Октябрьский Белгородского округа привел к гибели человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В результате детонации дрона погиб мужчина. Приносим искренние соболезнования семье погибшего», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в поселке Октябрьский погибли двое мужчин, еще двое пострадали.

    В середине мая в поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника пострадал 18-летний юноша.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    Захарова: Запад выдал индульгенцию Зеленскому на любое использование вооружений
    Захарова: Запад выдал индульгенцию Зеленскому на любое использование вооружений
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны не должны удивляться атакам на свои территории после выдачи Киеву индульгенции на любое использование западных вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram прокомментировала для RT инцидент с падением беспилотника в румынском Галаце и реакцию западных стран.

    «Все обвинения, которые мы слышим, в частности, про беспилотники где-то в странах ЕС, – бездоказательные: ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено даже собственным гражданам этих стран», – заявила она.

    По ее словам, раздувание шумихи вокруг ситуации в Румынии связано с попытками стран Запада отвлечь внимание от теракта в Старобельске, где в результате удара ВСУ погиб 21 ребенок и более 40 получили ранения. Захарова напомнила, что атака была осуществлена на деньги Евросоюза и при его непосредственной поддержке.

    Представитель МИД отметила, что западные государства ежемесячно принимают решения о поставках вооружений и выделении средств Киеву, полностью вовлекаясь в милитаризацию Европы.

    «Они выдали индульгенцию Зеленскому на любое использование их же вооружений в любых целях, как было недавно сказано одним из есовско-натовских представителей: лишь бы он их использовал в правильном направлении. А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного? Вы же сами заварили эту кашу», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском Галаце. Бухарест и Брюссель бездоказательно обвиняют Москву.

    Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины. Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента. Дипломатическое представительство России в Бухаресте назвало случившееся спланированной провокацией Киева.

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила Захарова.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Президент Румынии Дан: Военные не смогли безопасно перехватить БПЛА над Галацем

    Tекст: Антон Антонов

    Истребители F-16 не смогли безопасно перехватить беспилотный аппарат над городом Галац, сообщил президент Румынии Никушор Дан после заседания Высшего совета национальной безопасности.

    «У вооруженных сил был четкий и строгий приказ сбить дрон, как только условия позволили бы провести такую операцию без риска жертв или серьезных разрушений на земле», – заявил глава государства.

    По словам президента, после обнаружения цели радарами в воздух немедленно поднялись два истребителя F-16. Однако безопасная нейтрализация аппарата до его удара о жилой дом оказалась невозможной из-за быстрого развития ситуации и малой высоты полета в городской черте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже жилого дома в Галаце. Президент России Владимир Путин допустил украинское происхождение упавшего аппарата.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:37 • Новости дня
    Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил о невозможности назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине.

    «Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается – и я этого делать не буду», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

    Путин также сообщил, что российские войска ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО. Он подчеркнул, что продвижение происходит каждый день.

    Глава государства заявил о продолжающихся попытках ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Комментируя сообщения об ударах по Старобельску, он отметил, что получает доклады о сохраняющихся попытках атак по российской территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 15:12 • Новости дня
    Герой мемов «Мурад Легенда» отправился в зону спецоперации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Популярный блогер Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом «Мурад Легенда», вступил в ряды российских войск на территории Луганской народной республики.

    Известный по мемам под псевдонимом «Мурад Легенда» блогер Исрапил Рамазанов решил отправиться в зону проведения боевых действий на СВО. Он уже присоединился к танковому подразделению в ЛНР, пишет Ura.Ru со ссылкой на информацию канала SHOT.

    Рамазанов прибыл в Луганск четыре дня назад. В прошлом году он пережил клиническую смерть из-за оторвавшегося тромба. После успешного курса восстановления блогер пообещал своим поклонникам скорое возвращение.

    Ранее герой мема «Сафонов, оплатить!» Александр Сафонов отправился на фронт в ДНР. До этого в феврале на спецоперации погиб герой интернет-шуток Андрей Таджибаев. А в 2024 году оштрафованный анапский стример подписал заявление на заключение военного контракта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе
    Трамп начал набирать вес
    Россия установила исторический рекорд по импорту китайских пылесосов
    Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде
    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

    Армения начала терять российский рынок

    С 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также полностью блокирует поставки минеральной воды «Джермук». Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации