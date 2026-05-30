Двое жителей Краснодарского края задержаны за подготовку теракта в Туапсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двум жителям Краснодарского края, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в подготовке теракта в административном здании Туапсе, передает РИА «Новости». По данным Следственного комитета России, преступление планировалось совершить за вознаграждение в размере до 500 долларов.

«В рамках расследования уголовного дела… двум местным жителям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенном группой лиц по предварительному сговору», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, в марте 18-летний юноша связался в мессенджере с представителем запрещенной в России террористической организации. Куратор поручил ему собрать самодельное взрывное устройство и спрятать его в тайнике. К выполнению задания молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Они сфотографировали выбранный объект и отправили материалы заказчику, получив аванс в размере 30 долларов на криптокошелек.

После этого старший из обвиняемых изготовил основной заряд взрывчатки и подготовил необходимые компоненты. Однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось – их задержали силовики. На допросе молодые люди полностью признали свою вину, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

