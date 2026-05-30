В московском метро задержали совращавшего школьницу мужчину
Правоохранители задержали мужчину, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне поезда в московском метро, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Следственный комитет Москвы сообщил о задержании мужчины по подозрению в совращении тринадцатилетней школьницы в вагоне метро, передает РИА «Новости». Инцидент произошел не позднее 27 мая в поезде, следовавшем от станции «Боровицкая».
Происходящее заснял на видео случайный прохожий, который впоследствии передал запись правоохранителям. «Расследуется уголовное дело в отношении уроженца Тверской области 1997 года рождения… фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», – заявили в пресс-службе ведомства. В настоящее время подозреваемому инкриминируются развратные действия.
Следствие планирует обратиться в Черемушкинский суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемого. Кроме того, правоохранительные органы проверяют задержанного на возможную причастность к аналогичным преступлениям на территории Московского региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московская полиция задержала целовавшегося с несовершеннолетней девочкой в метро мужчину.
Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.
Десятью днями ранее суд отправил под административный арест снимавшего пассажирку метро под юбкой москвича.