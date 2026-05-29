Песков: Путин и Лукашенко кратко обсуждали тему Армении в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Армении во время встречи на полях евразийского форума в Астане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», – заявил Песков.
Представитель Кремля также добавил, что за неформальным обедом участники встречи получили возможность пообщаться достаточно долго.
В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз.
Владимир Путин ранее подчеркивал невозможность одновременного нахождения страны в таможенных зонах ЕС и ЕАЭС. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что попытки Еревана усидеть на двух стульях вредят двусторонним отношениям.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.
Песков исключил решение судьбы участия Армении в ЕАЭС на проходящем саммите в Астане.