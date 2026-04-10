Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах

Tекст: Катерина Туманова

«Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

«К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет принципиальное значение для будущего страны.

«Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

