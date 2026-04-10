    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    В России выросли продажи Lamborghini
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 22:38 • Новости дня

    Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с вступительным словом, после чего слово возьмет вице-премьер Дмитрий Григоренко с докладом о внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике, общественной сфере и государственном управлении.

    В обсуждении принимают участие представители администрации президента, профильных блоков правительства и российские технологические компании. По словам Пескова, эти компании входят в число мировых лидеров по достижениям в сфере искусственного интеллекта. Участники совещания обменяются мнениями по ключевым вопросам развития отрасли.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР вызвало тревогу в Германии. В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей нацистами, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    8 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин одобрил идею главы Ивановской области указывать исторические названия улиц

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин оценил инициативу Ивановской области указывать исторические названия улиц вместе с новыми с целью информирования населения.

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о решении указывать на улицах региона их прежние исторические названия наряду с новыми, сообщается на сайте Кремля.

    Воскресенский уточнил, что речь не идет о переименовании улиц, а о размещении справочной информации для жителей и гостей региона. По его словам, на табличках с актуальным названием улицы также будет указываться ее историческое наименование, чтобы сохранить память о прошлом.

    Путин, выслушав инициативу, назвал ее «хорошей идеей» и выразил поддержку такому подходу к информированию граждан.

    Президент Владимир Путин отметил высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.

    Президент также заявил, что в обеспечении российской армии обмундированием еще не все необходимые задачи выполнены.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость пересмотра действующего порядка компенсаций для граждан, которые стали жертвами мошеннических действий.

    Необходимость доработки механизма возмещения ущерба людям, пострадавшим от мошенников, обозначил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Такое поручение глава государства дал на встрече с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

    «Надо доработать это, конечно», – заявил российский лидер.

    В настоящее время злоумышленники активно используют мессенджеры для отправки фишинговых сообщений под видом пасхальных поздравлений и приглашений на мероприятия.

    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    9 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин подписал законы об изменении порядка пересмотра судебных актов в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.

    В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

    В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном суде России.

    Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

    Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    9 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории, предложив Соединенные Штаты или Ближний Восток в качестве возможных мест.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции RAI отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным не состоится ни в Москве, ни в Киеве, но может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что открыт к диалогу и готов рассматривать различные площадки для переговоров, передает ТАСС.

    Зеленский также сообщил, что переговорный процесс с участием США продолжается и в основном сосредоточен на Ближнем Востоке. По его словам, трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако планируется их возобновление.

    Ранее, 28 января, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Ушаков заверил, что Москва готова обеспечить необходимые условия и безопасность, а также подчеркнул, что власти России не отказывались от контактов, но такие встречи должны быть результативными и хорошо подготовленными.

    После этого Зеленский дал понять, что не собирается ехать в Москву, и предложил встречу в Киеве, при этом делая акцент на заинтересованности российской стороны в переговорах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что инициатива по встрече исходила именно от Зеленского.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предложении президента США рассмотреть возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Украинский лидер отказался от приглашения приехать в Москву для двусторонних переговоров.

    Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру договоренностей на Ближнем Востоке.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    8 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин указал на недостатки в обеспечении армии обмундированием

    Tекст: Вера Басилая

    В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским президент Владимир Путин.

    Во время разговора губернатор отметил, что регион активно развивает легкую промышленность и благодаря указу президента от августа прошлого года приобрел новые компетенции в производстве обмундирования для Вооруженных сил. Воскресенский подчеркнул, что указ открыл серьезные возможности для области в этой сфере, сообщается на сайте Кремля.

    Путин в свою очередь заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, в вопросе обеспечения армии всем необходимым еще остается ряд нерешенных задач. Президент отметил: «Еще не все там сделано, что нужно».

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ об обеспечении армии исключительно отечественной формой.

    С 2026 года производство военной одежды полностью передадут российским предприятиям.

    До этого Владимир Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск безусловным приоритетом властей.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи не было предметом предварительных переговоров с США или с украинской стороной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    8 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Воскресенский сообщил о росте доходов бюджета Ивановской области

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы бюджета Ивановской области за семь лет выросли в 2,7 раза, а доля собственных поступлений заметно увеличилась благодаря успешному развитию разных отраслей региона, доложил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил о значительном росте собственных доходов бюджета региона за последние семь лет. По его словам, этот показатель увеличился в 2,7 раза, а общие доходы бюджета выросли в два раза. Воскресенский отметил, что благодаря этому регион стал меньше зависеть от дотаций, хотя по-прежнему остается дотационным, сообщается на сайте Кремля.

    Глава региона также рассказал, что ивановские предприниматели заняли третье место в России по объему онлайн-продаж, уступив только Москве и Петербургу.

    «Наши предприниматели… уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле. Они в стране третьи после Москвы и Петербурга по объему продаж онлайн», – сообщил Воскресенский.

    Еще одним важным достижением губернатор назвал капитальный ремонт детских садов.

    «Дополнительные доходы мы, безусловно, направляем на решение важных для людей вопросов ремонта детских садов. Вот мы первые 200 детских садов уже отремонтировали, это почти 2/3 всех детских садов», – подчеркнул глава региона.

    Он добавил, что работа по ремонту детских садов продолжается и в дальнейшем.

    Президент Владимир Путин отметил высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.

    Путин также заявил, что работы по обеспечению российской армии обмундированием еще не завершены.

    10 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РСПП Александр Шохин сообщил о значительном размере добровольного взноса, который пообещал президенту Владимиру Путину сделать один из крупных предпринимателей России в федеральный бюджет.

    Шохин заявил, что размер добровольного взноса в федеральный бюджет, который пообещал сделать один из ведущих бизнесменов страны, оказался неожиданно большим, передает ТАСС.

    Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.

    Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.

    Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.

    9 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв.

    Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

    Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

    В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.

    9 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Банк ВТБ определил промышленность и логистику как наиболее перспективные направления для внедрения искусственного интеллекта, рассчитывая на высокий экономический эффект, заявил заместитель президента – председателя правления банка Виталий Сергейчук.

    Заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме Data Fusion заявил, что наиболее инвестиционно привлекательными окажутся компании, которые используют искусственный интеллект для реального повышения эффективности. По его словам, именно такие игроки смогут получить преимущество на рынке за счет внедрения цифровых решений, передает РИА «Новости».

    ВТБ выделил промышленность в качестве одной из сфер, где применение искусственного интеллекта может дать наибольший экономический эффект. Сергейчук отметил, что внедрение технологий компьютерного зрения и «умных» систем предиктивного ремонта позволяет снижать простои, сокращать издержки и повышать эффективность управления производством. Это особенно актуально для стартапов и новых решений в промышленной отрасли.

    В логистике, включая международные направления, банк ожидает существенную отдачу от внедрения ИИ. Сергейчук подчеркнул, что анализ загрузки портов, железнодорожных отправок и работы терминалов в реальном времени дает возможность прогнозировать заторы до их возникновения и оперативно изменять маршруты товарных потоков.

    Он отметил, что у ВТБ прагматичный подход к искусственному интеллекту: для банка это не «волшебная палочка», а фундамент для построения бизнеса нового типа. По словам топ-менеджера, каждая инвестиция в новые технологии тщательно просчитывается с учетом влияния на прибыль.

    Сергейчук подчеркнул, что ожидания инвесторов оправданы только тогда, когда искусственный интеллект становится частью полноценной операционной системы бизнеса, а не просто модной технологией.

    Также Сергейчук заявил, что внедрение ИИ и промышленной роботизации является ключевым элементом повышения производительности труда и структурной трансформации экономики России. Он сообщил, что один промышленный робот способен заменить минимум трех специалистов и работать около 7 тысяч часов в год.

    По оценке ВТБ, автоматизация и комплексное внедрение ИИ позволят снизить себестоимость продукции и получить значительный дезинфляционный эффект. Это поможет достичь целевого уровня инфляции Банка России в 4% в долгосрочной перспективе.

    Сергейчук добавил, что для достижения целевых показателей по роботизации потребуется внедрение более 100 тыс. промышленных роботов, а общий объем инвестиций превысит 600 млрд рублей.

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о масштабном увольнении сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства.

