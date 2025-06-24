  • Новость часаАнпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    24 июня 2025, 12:35 • Новости дня

    Путин и король Бахрейна договорились развивать сотрудничество двух стран

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтвердили в телефонном разговоре обоюдный настрой на развитие сотрудничества между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

    В ходе телефонных переговоров российский президент и король Бахрейна обсудили вопросы укрепления сотрудничества в экономике, инвестициях и культурной сфере, передает ТАСС.

    Лидеры подчеркнули взаимный интерес к расширению российско-бахрейнского взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    В заявлении пресс-службы было отмечено, что стороны договорились и дальше развивать взаимовыгодные отношения во всех обозначенных областях.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

    23 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    По словам главы государства, «разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Путин сделал это заявление во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

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    23 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что приведет к значительному росту их боевых возможностей.

    Преобразование бригад морской пехоты в дивизии приведет к увеличению их ударной мощи, заявил президент, передает ТАСС.

    На встрече с выпускниками военных и силовых вузов глава государства подчеркнул: «Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружения».

    Путин также отметил, что эта реформа проводится для повышения эффективности и боеготовности российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы, отметил заслуги молодых офицеров и выразил уверенность в их профессионализме.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

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    23 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении стратегических сил России комплексами «Ярс» и Ту-160М

    Tекст: Дарья Григоренко

    В текущем году стратегические ядерные силы России получат современные комплексы «Ярс» и модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а ВМФ – новые корабли и подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о поставках новых вооружений для стратегических ядерных сил. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющих стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал он, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Военно-морской флот России пополнится новыми кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны. Кроме того, Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    23 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил, что история ничему не учит западных политиков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    «Нас не может не беспокоить и то, что ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, никак их история ничему не учит», – заявил Путин во время встречи с выпускниками военных вузов. Он подчеркнул, что подобные инициативы уже существовали ранее, однако, по его словам, прошлый опыт не стал уроком для западных лидеров, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин обратил внимание на последовательные этапы расширения НАТО, несмотря на прежние заверения о сохранении статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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    23 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил, что страшилками о России Запад обманывает свой народ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением на встрече с выпускниками военных вузов, отметив, что распространяемая Западом тема «угрозы России» используется для манипуляций.

    Западные страны придумали опасный миф о «вторжении России» и используют его для запугивания собственных граждан, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По словам президента, руководство альянса вновь утверждает о некой угрозе со стороны России, хотя это не соответствует действительности. «Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – подчеркнул Путин.

    Заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками силовых и военных вузов, прошедшей в Георгиевском зале Кремля. На церемонии присутствовали более 600 выпускников, которые закончили обучение с отличием, а также преподаватели и руководители ведомств: Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что на Западе некоторые политики продолжают строить планы по нанесению России стратегического поражения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не информировал Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране еще предстоит выяснить.

    Владимир Путин отметил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий.

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    23 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России подтвердил, что встреча с Аббасом Арагчи обсуждалась заранее и приобрела особую значимость после недавних событий.

    Встреча президента России Владимира Путина с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи была запланирована еще до ударов США по Ирану, передает ТАСС, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Да, действительно, это так», – сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках планирования. Он добавил, что после ударов встреча приобрела дополнительную и особенную актуальность.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, политолог Федор Лукьянов заявил, что встреча Путина с Арагчи может привести к укреплению стратегического партнерства между странами. Кремль назвал тему переговоров «предельно ясной» и подчеркнул важность обсуждения безопасности.

    Также президент России провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани – стороны уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Песков заявил о негативных последствиях ударов США по Ирану для мира

    Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными и опасными

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Для Москвы имеют значение как стратегическое партнерство с Ираном, так и восстановление отношений с США, подчеркнул пресс-секретарь Кремля, передает РИА «Новости».

    По словам Пескова, оба вектора внешней политики России остаются приоритетными. Он добавил, что восстановление отношений с США и ситуация с ударами по Ирану представляют собой отдельные направления, вряд ли одно из них будет мешать другому.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Кремль сообщил о готовности Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным звонкам друг другу. Но Трамп не информировал Путина о планах нанести удар по Ирану.

    А израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США.


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    23 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    Выпускник военного вуза попросил Путина взять его в программу «Время героев»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин после официальной части встречи с выпускниками военных и силовых вузов РФ, пообщался с ними неформально и сфотографировался.

    В Telegram-канале «Вести» говорится, что один из выпускников, окончивший Военно-медицинскую академию имени Кирова, попросил президента взять его в программу «Время героев».

    Путин ответил, что для участия в программе нужно пройти специальный отбор, отметив: «У нас нет административных назначений. У нас есть ребята, которые воюют и прямо на линии боевого соприкосновения, прямо оттуда проходят тестирование». Он также напомнил о недавней встрече с выпускниками этой программы, когда один из них рассказал, что проходил отбор прямо с фронта, передает ТАСС.

    Глава государства выразил уверенность, что выпускник Военно-медицинской академии сможет пройти конкурсный отбор. «Вы такой статный офицер, с хорошим таким образованием. Военно-медицинская академия – один из лучших вузов страны, безусловно. Поэтому я уверен, у вас подготовка хорошая, вы все пройдете. Я тем не менее для себя тоже помечу», – заверил Путин.

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    23 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит развивать свои ВС как гарантию суверенитета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    Он подчеркнул, что в условиях роста геополитической напряженности будут приняты адекватные меры для укрепления безопасности России и ее союзников, а также развития армии. По словам главы государства, сегодня Россия «сражается за свое будущее», передает РИА «Новости».

    Путин назвал российских бойцов прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны. Он напомнил: «И участники специальной военной операции, все наши воины – это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России». Президент отметил, что пример предков должен служить для сегодняшних офицеров нравственным ориентиром, на который следует равняться, пишет ТАСС.

    Он также сообщил, что бригады морской пехоты будут преобразованы в дивизии, что приведет к качественному росту их ударной мощи и боевых возможностей. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы «Ярс», а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал глава государства.

    Он упомянул также, что в состав ВМФ войдут «новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения».

    Путин отметил, что повышение боеспособности всех видов вооруженных сил и родов войск остается одной из актуальных задач. По его словам, Россия уделяет особое внимание своим стратегическим ядерным силам, которые постоянно обновляются современным вооружением и техникой.

    Президент также заявил, что для надежной защиты страны от внутренних и внешних угроз необходимо четко координировать действия правоохранительных органов, спецслужб и других силовых структур. Он добавил, что в конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы, а глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО.

    Путин подчеркнул, что страны НАТО сами придумывают миф о «российской угрозе», чтобы оправдать свои действия, и назвал заявления о «возможном вторжении» России в Европу «беспардонной ложью». Он отметил, что подобные утверждения используются для манипуляции общественным мнением и обмана собственного населения.

    «Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    23 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

    Путин по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьером Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая действия Израиля против Ирана и недавние удары США по иранским ядерным объектам.

    Путин и Судани выразили обеспокоенность рисками для мировых энергетических рынков и подчеркнули значимость дальнейшего взаимодействия в формате ОПЕК+.

    Кроме того, главы государств рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, и подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении дружественных связей между Россией и Ираком.

    Президент России пожелал успехов Мухаммеду ас-Судани в связи с текущим председательством Ирака в Лиге арабских государств. Стороны также договорились содействовать успешному проведению первого российско-арабского саммита, запланированного на октябрь 2025 года.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Ранее Владимир Путин начал встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

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    23 июня 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад народной артистки РСФСР Валентины Талызиной в театральное и киноискусство страны и выразил глубокие соболезнования.

    Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Талызиной. В телеграмме президент подчеркнул, что Талызина была «талантливой актрисой, искренним, увлеченным любимым делом человеком».

    Он добавил: «Ее замечательные работы в кинематографе и на сцене знаменитого Государственного академического театра имени Моссовета, которому она посвятила многие годы своей жизни, – достойный пример вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям».

    Напомним, актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году. Позже стало известно, что прощание с Талызиной пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета.

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    23 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Ушаков: Место переговоров России и США по раздражителям пока не согласовали

    Решение о месте новых переговоров Москвы и Вашингтона по раздражителям пока не принято

    Tекст: Евгения Караваева

    Вопрос о локации предстоящей встречи по устранению раздражителей в отношениях России и США остается открытым, детали еще не определены.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение, передает ТАСС.

    Ранее стороны договорились проводить подобные встречи для обсуждения напряженных моментов в отношениях. Последний раунд переговоров должен был пройти в Москве, однако американская сторона отложила этот визит на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США.

    Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

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    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

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    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

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    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

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    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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