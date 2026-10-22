Путин заявил о поддержке государством более 600 театров

Tекст: Валерия Городецкая

«Эта традиция продолжается! У нас свыше 600 профессиональных театров, которые поддерживаются государством», – приводит слова Путина ТАСС.

«Ведь такого нет ни в одной стране мира! Просто ни в одной!» – добавил он.

Путин напомнил об организации первого русского профессионального театра Федором Волковым в Ярославле в 1750 году. Глава государства подчеркнул постоянное развитие театрального искусства в стране и доверие к нему со стороны общества, а также отметил гордость россиян за прославленных актеров, режиссеров и художников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина обратиться к участникам съезда Союза театральных деятелей.

Народный артист России Владимир Машков был переизбран на должность председателя организации.

В прошлом месяце президент на Петербургском международном форуме объединенных культур подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.