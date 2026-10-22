  • Новость часаПутин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    Путин заявил о подготовке Стратегии развития театральной сферы
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня

    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

    Комментарии (3)
    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Белоусов заявил об отсутствии у Москвы претензий к Минску в военной сфере

    Белоусов: У Москвы нет претензий к Минску в военной сфере

    Tекст: Ольга Иванова

    У России нет претензий к Белоруссии в вопросах оборонного сотрудничества, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

    В ходе встречи Лукашенко отметил, что Белоруссия выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. По его словам, с учетом опыта сотрудничества у главы Минобороны России если и могут быть претензии к Минску, то немного, передает РИА «Новости».

    «Претензий точно нет», – заявил в ответ Белоусов.

    Российский министр поблагодарил Лукашенко за возможность встречи и передал ему слова президента России Владимира Путина. Глава ведомства подтвердил наличие обширной повестки в сотрудничестве Минобороны двух стран. Он отметил, что это касается проведения совместной коллегии в Минске и вопросов, которые обсуждались на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

    «Я специально прилетел вчера, а не сегодня на коллегию. Мы два часа с ним проговорили», – рассказал Белоусов. Он добавил, что на заседание прибыли его заместители для более тесного личного знакомства с белорусскими коллегами на фоне кадровых изменений в оборонных ведомствах обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии и России к возможной войне.

    Руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    Белоусов отметил особую опасность наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»

    Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    «В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

    Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.

    Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Пентагон предварительно договорился о покупке 850 истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское министерство обороны достигло рамочной договоренности с компанией Lockheed Martin о поставке как минимум 850 истребителей F-35 в течение 10 лет.

    «В обмен на это десятилетнее обязательство Lockheed Martin самостоятельно профинансирует инициативы, направленные на поддержку программы F-35, на сумму минимум в 7 млрд долларов. Рамочное соглашение также гарантирует минимальный объем поставок в 850 самолетов в течение 10-летнего периода и включает закупку основных запчастей и модификационных комплектов, а также техобслуживание парка F-35», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Сумма контракта не раскрывается. Окончательное соглашение может быть достигнуто после того, как договоренность и расходы на нее одобрит Конгресс.

    По данным прессы, это крупнейшая сделка по программе истребителей F-35. Договоренность позволит создать предсказуемые рамки для процедуры госзакупок.

    Проект F-35 считается самой дорогой программой боевого самолета в истории США. Всего Lockheed Martin выпустила почти 1,4 тыс. истребителей F-35. В случае подписания нового контракта компания должна будет выпускать 156 машин в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай из-за ошибки службы доставки получил детали от истребителя F-35. В прошлом месяце Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от истребителя F-35. В Китай доставили потенциально секретные комплектующие к F-35 Lightning II.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Ростех назвал робот «Депеша-3» практически незаметным ночью

    Госкорпорация «Ростех» заявила о невидимости робота «Депеша-3» в ночное время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» благодаря низкому профилю и маскировочной сети становится практически незаметным в темное время суток, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал практически незаметным в темное время суток, передает ТАСС.

    «Применение подобных платформ в темное время суток сопряжено с рядом специфических особенностей. Ночью «Депеша-3» становится практически незаметной. Машина отличается низким профилем, работает тихо и укрывается маскировочной сетью», – сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации отметили, что робот совершает ночные рейды без света и управляется дистанционно. Из-за особенностей черно-белой камеры оператору необходимо знать маршрут наизусть.

    Управление машиной строится на сверке с заранее изученной трассой, поэтому важны ровный темп и аккуратность, а не скорость реакции, добавили в Ростехе. В корпорации сравнили этот процесс с хождением по канату, подчеркнув, что такой подход позволяет сохранять жизни солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех заявил о способности зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Ранее робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации. Также российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    В Литве у границы с Россией начались учения армии

    В Литве проходят военные учения «Бастион Перкунаса / Черный ястреб», в которых задействованы армия, комендатуры и добровольческие подразделения.

    Учения проходят на западе страны в районе Клайпеды, Гаргждай и Шилуте, который примыкает к границе с Калининградской областью, передает ТАСС со ссылкой на командование вооруженных сил балтийской республики.

    В ходе учений будет отрабатываться охрана стратегически важных объектов инфраструктуры и координация действий при реагировании на инциденты. Запланировано патрулирование, обустройство контрольных постов, имитация помощи раненым и их эвакуация. В ночное время будет действовать условный комендантский час.

    Сценарий учений также включает имитацию беспорядков у зданий муниципалитетов, диверсии на железной дороге и пожар в центральной котельной. Учения продлятся до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

    На прошлой неделе НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    Летом МИД отметил, что НАТО активно использует наступательные сценарии учений у российских границ.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

    Комментарии (29)
    Главное
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации