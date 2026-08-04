Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

Tекст: Катерина Туманова

«Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.



