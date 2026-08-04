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Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта
Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину
В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.
«Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».
Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.
По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.
Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.