Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Латвия передала Украине 187 изъятых у пьяных водителей машин
С начала 2026 года латвийские власти безвозмездно отправили на Украину 187 транспортных средств, включая внедорожники и квадроциклы, конфискованных за нетрезвое вождение.
Власти Латвии с начала 2026 года отправили на Украину 187 единиц техники, конфискованной за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС. Среди переданного транспорта числятся микроавтобусы, квадроциклы и внедорожники.
На следующей неделе правительство страны рассмотрит инициативу о выделении Киеву еще 21 автомобиля. Если решение одобрят, общее количество переданных машин достигнет 208 единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу года латвийские водители лишились свыше 2 тыс. переданных Украине машин.
В ноябре прошлого года Рига отправила украинской армии 21 бронетранспортер Patria финского производства.
Осенью 2024 года латвийское правительство одобрило безвозмездную передачу Киеву 18 изъятых у нетрезвых граждан автомобилей.