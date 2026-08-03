Латвия передала Украине 187 изъятых у пьяных водителей машин

Tекст: Мария Иванова

Власти Латвии с начала 2026 года отправили на Украину 187 единиц техники, конфискованной за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС. Среди переданного транспорта числятся микроавтобусы, квадроциклы и внедорожники.

На следующей неделе правительство страны рассмотрит инициативу о выделении Киеву еще 21 автомобиля. Если решение одобрят, общее количество переданных машин достигнет 208 единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу года латвийские водители лишились свыше 2 тыс. переданных Украине машин.

В ноябре прошлого года Рига отправила украинской армии 21 бронетранспортер Patria финского производства.

Осенью 2024 года латвийское правительство одобрило безвозмездную передачу Киеву 18 изъятых у нетрезвых граждан автомобилей.