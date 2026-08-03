Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.
«Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: «гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?»», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).
Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.
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