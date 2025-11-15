Tекст: Вера Басилая

На Украине тело мобилизованного Игоря Нарогодого из Украины было обнаружено без одежды и обуви неподалеку от учебного центра спустя месяц после его пропажи, передает РИА «Новости». Об этом в своих соцсетях рассказала сестра погибшего Ирина.

В день исчезновения, по словам командира части, у Нарогодого якобы произошел эпилептический приступ, после чего он покинул территорию центра. Представители российских силовых структур отмечают, что, по данным его сестры, ранее у покойного не наблюдалось проблем со здоровьем.

Тело Игоря Нарогодого нашли только через месяц, при этом командование учебной части уже озвучивало другую версию – якобы он сбежал из грузовика при транспортировке в другой учебный центр. По словам собеседника агентства, командир отвечал на вопросы родственников уклончиво, заявляя, что перепутал обстоятельства.

Официальная версия следственных органов гласит, что Нарогодый скончался от переохлаждения. При этом обувь погибшего обнаружили примерно в трех километрах от его тела. Родственники отвергают все официальные версии и убеждены: Игоря убили, а тело вынесли за территорию учебного центра вместе с вещами.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол отметил, что насильственная мобилизация необходима для пополнения рядов ВСУ и удержания занятых позиций.

Депутат Рады обвинил территориальные центры комплектования в сокрытии 99% случаев избиений мобилизованных на Украине.