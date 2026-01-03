Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, радиолокационной станции ПВО, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 124 беспилотника.
Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотника, 642 ЗРК, 26 871 танк и другие бронемашины, 1 636 боевых машин РСЗО, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов,50 714 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, 1 января ВКС России сбили украинский самолет Су-27.
А последний день прошлого года ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.
Ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.