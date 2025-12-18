Верховная рада одобрила переименование копейки в «шаг» на Украине

Рада поддержала переименование копейки в «шаг» для разрыва с Москвой

Tекст: Мария Иванова

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о переименовании копейки в «шаг», передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, заметив: «Законопроект принят за основу».

За принятие этого документа проголосовали 264 парламентария при необходимом минимуме 226, против выступил один, трое воздержались, не голосовали 46 депутатов.

Железняк уточнил, что, согласно информации Нацбанка Украины, сейчас в обороте почти 14 млрд монет. По его данным, в ближайшие три-четыре года планируется выпускать в основном только монеты номиналом «50 шагов», количество которых составит несколько десятков миллионов штук. Он также отметил, что, по сути, монеты любого названия практически исчезнут из-за инфляции и девальвации гривны.

Ранее депутат Максим Бужанский с иронией заявил, что «у Украины всего две проблемы: Запорожская АЭС и переименование копейки», и добавил, что «половину этих проблем мы решим прямо сейчас». Законопроект о переименовании был внесен в парламент в октябре, а подобные инициативы выдвигались Нацбанком давно «для окончательного разрыва искусственно навязанного родства» с Москвой.

Председатель Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул, что быстрый вывод «копеек» из обращения не предполагается – монеты будут использоваться параллельно с «шагами» еще какое-то время. В Нацбанке напоминают, что шаг как разменная монета существовал на территории современной Украины еще в XVII веке и в период Гражданской войны в России.

С 2014 года на Украине ведется целенаправленная политика декоммунизации, переименовываются улицы, демонтируются советские памятники, все чаще отказываются от любых символов и названий, связанных с Россией. Новые имена зачастую посвящают украинским националистам, нередко имеющим прямое отношение к преступлениям периода Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект о замене названия монет национальной валюты Украины с «копеек» на «шаги».

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости переименовать копейки в шаги. Он объяснил, что название «копейка» связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.