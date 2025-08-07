Глава НБУ объяснил необходимость переименования копейки

Глава НБУ Пышный: Переименование копейки необходимо для разрыва связи с Москвой

Tекст: Валерия Городецкая

«Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное – в голове. [Копейка] объединяет нас с ней (Москвой), Минском и Тирасполем», – заявил он «РБК-Украина».

Пышный отметил, что копейка как разменная фракция национальной валюты сохраняется только в этих странах. Он пожаловался, что Верховная рада не приняла закон о замене копеек на новую монету шаги и поэтому Нацбанк вынужден ежегодно чеканить новые партии.

По его словам, сейчас в обращении на Украине находится 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек и в этом году планируется отчеканить еще 20 млн таких монет. Пышный добавил, что все монеты в 50 копеек сразу изымать не будут – они останутся в обороте наравне с шагами, передает ТАСС.

Ранее Нацбанк Украины сообщил о планах чеканить «шаги» вместо копеек и направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.