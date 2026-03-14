Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.6 комментариев
В Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля
Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.
Территория Украины стала для Ирана законной целью из-за поддержки Израиля в операции против Тегерана, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях, пишет РБК.
Азизи заявил: «Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана».
Таким образом, официальный Тегеран напрямую увязал возможные меры против Украины с её военной помощью Израилю. По мнению парламентария, действия Киева дают Ирану международные основания для подобных шагов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на военные базы США на Ближнем Востоке.
Позже на Украине в связи с этим решением началась резкая критика в адрес Зеленского. А 13 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не нужна помощь Киева с защитой от дронов, так как американские военные сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями.