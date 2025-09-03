Захарова заявила о серьезной зависимости Зеленского от неустановленных препаратов

Tекст: Елизавета Шишкова

Информацию о зависимости президента Украины Владимира Зеленского от неких препаратов озвучила Мария Захарова в интервью ТАСС.

Представитель МИД отметила, что это уже не является секретом ни для кого и что его риторика зависит от количества принятых препаратов.

Захарова заявила: «Если вы говорите про Украину как позицию Зеленского, я бы все-таки отделяла ее. Потому что, действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика. Это теперь уже знают все. Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам».

По словам Захаровой, позиция Зеленского зависит от принятой дозы препаратов, поэтому не следует ориентироваться на его заявления, а только принимать их к сведению и идти своим путем.

