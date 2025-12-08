  • Новость часаНазваны главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    Донбасс всегда голосовал против Украины

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    8 декабря 2025, 09:14 Мнение

    Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Вражеская «Немецкая волна» (СМИ-иноагент) выкатила пропагандистский материал о том, что жители Донбасса на референдуме 1991 года голосовали за независимость Украины – так же, как и вся остальная Украина. И поэтому несут ответственность вместе со всеми остальными. Это правда, проголосовали.

    Вопрос на референдуме 1 декабря 1991 года был сформулирован так: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». В Донецкой области утвердительно ответили 83,90%, в Луганской – 83,86%. Другой вопрос: осознавали ли они, за что голосуют? В теории – да, сам текст акта был впечатан в бюллетень, и гражданин мог с ним ознакомиться прямо в кабинке для голосования. А в реальности – нет.

    Давайте на секунду представим (или вспомним) состояние, в котором находился в то время среднестатистический житель Донецкой или Луганской области. Магазины пустые, рубль обесценивается с бешеной скоростью. Попытки правительства СССР разрешить экономический кризис не дают результата. Стараниями «демократических» СМИ история СССР и коммунистическая идеология демонизированы, идеалы порушены. Советский человек привык смотреть на Москву и ждать, что там примут решения и решат проблемы. Но Москва с этим, мягко говоря, не спешит.

    Там идет борьба между президентом СССР Михаилом Горбачевым и будущим президентом России Борисом Ельциным. После провала ГКЧП второй все активней отжимает власть у первого. Межнациональные конфликты, в результате которых гибнут люди. Центр не в силах навести порядок. Проще говоря, обычный человек был растерян.

    В 2011 году я делал материал к дате развала СССР, разговаривал тогда с людьми, просил вспомнить, как они воспринимали те события. Многие сказали, что не верили в исчезновение СССР. Думали, он будет существовать в другой форме, например, как конфедерация. Тем более на 1 декабря 1991 года идея нового союзного договора еще не была похоронена. И тем более, что на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года за сохранение СССР высказалось 78% жителей УССР, в Донецкой области – 84,6%, в Луганской – 86,3%.

    В УССР в 1991 году было три силы, активно пропагандирующих независимость. Часть партийно-советской номенклатуры во главе с Леонидом Кравчуком, которая увидела для себя возможность оторвать Украину от СССР и стать абсолютными властителями на этой территории. Часть «красных директоров», которые поняли, что без контроля Москвы они будут удельными князьями в своих отраслях.

    И украинские националисты, которые тогда маскировались под демократов и защитников прав человека. Через «демократические» газеты и митинги в сознание людей внедряли следующие нарративы. «Украина очень богатая, но люди так плохо живут потому, что Центр забирает основную часть продуктов и товаров, произведенных в УССР». «Украина богаче, чем Италия, ФРГ, Франция; если не придется отдавать свой металл, зерно, мясо другим республикам СССР, то скоро жители Украины будут жить лучше, чем немцы или французы». «Хватит кормить Россию, хватит кормить Москву». И граждане в это поверили. Можно ли их осуждать за то, что в условиях развалившейся экономики и политического хаоса они хотели стабильности? Конечно, инициаторы развала СССР воспользовались наивностью людей, их просто обманули.

    В 2021 году, спустя 30 лет, в этом признался второй президент Украины Леонид Кучма, в 1991 году – «красный директор» «Южмаша» и депутат Верховного совета УССР. «Самую большую сумму платят простые люди. Потому что они верят обещаниям... Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла. Примерно в 1989 году наш Институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России, и он для Украины был серьезно отрицательным. Ведь Украина получала нефть и газ по ценам, которые меньше чая, меньше воды. В итоге расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. И это спровоцировало на Украине гиперинфляцию, какой не было ни в одной бывшей республике СССР», – сказал Кучма.

    Уже в 1992 году стало понятно, что Украина не только не кормила весь СССР, но и не способна прокормить себя. Это напоминает события 2014 года – тогда украинцам тоже обещали жизнь, как в самых богатых странах ЕС. Вместо этого они получили экономическую разруху, диктатуру, неимоверных масштабов коррупцию и боевые действия. А вот в 2014 году жители Донбасса уже не купились на обещания Киева.

    Но вообще-то в регионе еще за 20 лет до того осознали, что надо сепарироваться от Киева. 27 марта 1994 года на референдуме, который проходил в Донецкой и Луганской областях, 79,69% жителей Донецкой области проголосовали за федеративное устройство Украины. Также жители Донбасса проголосовали за русский язык как второй государственный на Украине и язык делопроизводства в регионе. Луганчане тоже высказались бы за федерализацию, но в их бюллетенях такого вопроса не было. Почему DW вспомнила о референдуме 34-летней давности? Дата не круглая, никаких информационных поводов не случилось.

    Через весь материал красной нитью проходит одна мысль: жители Донбасса активно поддерживали независимость Украины и отдали за нее более 80% голосов. Какой вывод должен сделать неискушенный читатель? Что в Донбассе люди хотят быть с Украиной. Хотя все последующие волеизъявления людей говорят об обратном. Переговоры по Украине вступили в жесткую фазу. И тут все средства пропаганды хороши.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

