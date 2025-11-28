Песков: Переговоры определят, с чьей стороны Россия ждет признания территорий

Tекст: Елизавета Шишкова

Решение о том, какие государства или международные организации должны признать новые территориальные реалии России после спецоперации на Украине, будет приниматься в ходе переговорного процесса, передает ТАСС.

Песков отметил: «Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров, и эти нюансы».

Комментируя позицию президента России Владимира Путина о невозможности сейчас заключить юридически обязывающее соглашение с Украиной и о необходимости признания территориального вопроса ключевыми мировыми игроками, Песков указал на сложность этой темы.

«Действительно, есть проблемы с легитимностью у [Владимира] Зеленского в связи с нежеланием проводить выборы и фактически соблюдать конституцию», – заявил представитель Кремля. Песков также добавил, что для всех существует «желание, конечно же, и предпочтение все-таки вывести все в мирное русло».

На вопрос о том, с каких именно территорий должны уйти украинские формирования согласно возможному мирному плану, он пояснил: «Все детали мы сейчас не будем называть. И, собственно, и президент вчера к этому призвал. Это будет обсуждаться».

Дополнительно Песков подчеркнул, что Россия намерена обсуждать украинское урегулирование исключительно в рамках переговоров, а не в формате публичных заявлений, отметив: «Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что вопрос юридического признания Крыма и Донбасса частью России должен обсуждаться с США.

Европарламент обещал никогда не признавать новые регионы России и требовал вывести российские военные силы из Крыма и Донбасса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России и Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.