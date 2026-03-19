Полиция выдворила за год 60 тыс. нарушителей миграционного законодательства
С февраля 2025 года органы внутренних дел приняли решение о выдворении из России примерно 60 тыс. иностранных граждан за нарушение миграционных правил, сообщили в пресс-центре МВД России.
В пресс-центре МВД России рассказали, что после получения новых полномочий в феврале 2025 года полиция самостоятельно выдворяет нарушителей миграционного законодательства из страны. «Данным мерам подвергнуто около 60 тыс. лиц», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за режим правонарушения. С 2025 года заработал открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране. МВД также открыло доступ к реестру контролируемых иностранных граждан.
Правительство подготовило проект закона об обязательном выдворении иностранцев за 20 правонарушений, документ разработали в Министерстве внутренних дел.