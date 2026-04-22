ФСБ предотвратила теракт у здания Минобороны в Москве

ФСБ задержала россиянина за подготовку взрыва у объектов Минобороны в Москве

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность агента киевских боевиков в столице, передает РИА «Новости».

В Центре общественных связей ФСБ заявили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны».

Выяснилось, что злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с террористами. Получив задание, он специально прибыл в Москву для организации взрыва. При задержании у фигуранта изъяли смартфон, через который он тайно общался со своими кураторами.

После диверсии мужчине обещали организовать выезд на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

В ведомстве добавили, что задержанный уже полностью признал вину в подготовке преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали иностранца за подготовку взрыва на энергетическом объекте.

В Екатеринбурге силовики предотвратили подрыв автомобиля главы оборонного предприятия.

В российской столице следователи арестовали местного жителя за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб.